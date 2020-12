Fanborgen 3 under namnet Trade Center är en välkänd och reslig ikonbyggnad med sina 24 våningar, 73,5 meter och speglande glasfasad. Bild: Intea

Intea köper resten av högskoleområdet i Halmstad

Transaktioner Intea köper tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad av Castellum för 730 miljoner kronor.

Portföljen – fastigheterna Fanborgen 3 och två delar av Fanan 39 – har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 36 400 kvadratmeter.



Försäljningspriset uppgår netto till 714 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om cirka 16 miljoner kronor, vilket överstiger senaste värdering av fastigheterna.



Hyresvärdet uppgår till 49,2 miljoner kronor och Högskolan i Halmstad är största hyresgäst med ungefär två tredjedelar. Som Halmstads näst högsta byggnad är fastigheten Fanborgen 3 under namnet Trade Center en välkänd och reslig ikonbyggnad med sina 24 våningar, 73,5 meter och speglande glasfasad. Fastigheten byggdes 1991 och har flera konferenslokaler med anslående havsutsikt.



Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94 procent och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,8 år.



Intea har varit verksamma i Halmstad sedan 2016 och kommer i och med förvärvet att bli ägare av samtliga fastigheter som högskolan hyr på området.

– Vi har haft ögonen på dessa hus under flera år. Intea har som strategi att växa på de orter där vi redan är verksamma. Detta är en väl sammanhållen portfölj som kompletterar våra fastigheter på området och möjliggör en fortsatt utveckling av ett centralt beläget område i staden. Som född och uppvuxen i Halmstad ligger detta förvärv mig extra varmt om hjärtat, säger Peter Jacobsson, Intea.



Ekonomiskt tillträde sker per 1 januari 2021. Efter förvärvet uppgår Inteas bestånd i Halmstad till 78 100 kvadratmeter.



– Efter att ha ägt dessa fastigheter under en längre tid känns det nu bra att lämna över till Intea Fastigheter som sedan tidigare har stark närvaro i området. Vi är övertygade om att den fortsatta utvecklingen sker bäst med en och samma ägare av hela området, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen