Heimstaden värvar tunga namn från Wework och Round Hill

Bolag Heimstaden anställer Paul Spina till Chief Asset Management Officer och Stan Kubacek som Senior Managing Director för Heimstadens investeringsgrupp i Central- och Östeuropa.

Paul Spina kommer att ansvara för utvecklingen och genomförandet av Heimstadens asset management-planer i alla länder och börjar den 1 november 2020. Han kommer från fem år på Wework, där han senast innehaft positionen som Head of Project Delivery for Europe, The Middle East and Africa (EMEA), som övervakar utveckling, leverans och genomförande av alla projekt inom Weworks EMEA-portfölj.

– Det gläder mig att ta plats i en imponerande grupp ledare i Heimstadens ledningsgrupp i ett viktigt skede i företagets resa. Heimstadens storlek och ekonomiska styrka ger en spännande möjlighet och gör det möjligt för mig att fullfölja ett uppdrag jag brinner för: att leverera bostäder av hög kvalitet. Jag ser fram emot att bidra till verksamhetens tillväxt och lönsamhet genom att driva värde till varje enskild tillgång och leverera vänliga hem till våra kunder, säger Paul Spina.



Stan Kubacek har börjat som Senior Managing Director och kommer från Heimstadens kontor i Prag att ansvara för Heimstadens investeringsstrategi i Central- och Östeuropa och Tyskland. Stan Kubacek kommer från positionen som Managing Director - Head of Residential Investments på Round Hill Capital där han var ansvarig för bostadsinvesteringar i Europa.

– Heimstadens hållbara och kundcentrerade tankesätt ger kunder och samhällen värde och jag ser fram emot att öka Heimstadens närvaro på både befintliga och nya marknader. Med vårt europeiska investeringsmandat, vår vintergröna struktur och långsiktiga strategiska kapitalstöd är vi väl positionerade för att ta tillfällen på både mogna bostadsmarknader och i länder där den privata hyressektorn är en begynnande tillgångsklass, säger Stan Kubacek.

– Under de senaste åren har vi etablerat oss som ett ledande bostadsfastighetsföretag i Europa och med den internationella erfarenheten och kompetensen som Paul och Stan ger företaget är vi ännu bättre rustade att berika och förenkla kundernas liv genom hållbara och vänliga hem, säger Patrik Hall.



Heimstaden har investeringsteam i sex länder och kommer att ha sitt huvudkontor i nya kontor i Köpenhamn i november 2020. Heimstaden Danmark kommer att fortsätta den danska verksamheten från samma plats som den sköts i dag.

– Sedan vi etablerade Heimstaden Groups investeringsteam i Köpenhamn i januari 2019 har vi vuxit betydligt i alla delar av organisationen och fokuserat våra investeringar på en bredare europeisk marknad. Vi är glada att ha rekryterat ytterligare högkvalitativ nyckelpersonal och ser fram emot att genomföra på Heimstadens strategi tillsammans med dem, säger Co-CIO Christian Fladeland.

