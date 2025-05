Koncernchef Gustav Källén lämnar Archus under hösten. Bild: Archus

Gustav Källén lämnar Archus i omorganisation

Bolag Archus meddelar att bolaget genomför en strategisk omorganisation för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar där medarbetarantalet minskar från 90 till 70. Inom ramen för initiativet "Ett Archus" samlas hela organisationen under en gemensam ledningsstruktur för att stärka helhetserbjudandet från idé till genomförande. Som en del i förändringen lämnar koncernchef Gustav Källén bolaget under hösten. Även Per Ångquist, vd för Archus Arkitektur, lämnar bolaget.

Omorganisation ska rusta Archus för framtidens utmaningar. Genom "Ett Archus" förenas bolagets affärsområden under ett gemensamt ledarskap, vilket förväntas skapa mer kundvärde, snabbrörlighet och kostnadseffektivitet.



Beslutet initierades av koncernchef Gustav Källén och den nya organisationen har arbetats fram gemensamt av koncernledningen. I samband med omorganisationen har Gustav Källén valt att till hösten lämna bolaget för att ge plats till ett lokalt och decentraliserat ledarskap, vilket även Per Ångquist, vd för Archus Arkitektur, valt att göra.



Den nya organisationen kommer att bestå av 70 medarbetare, i jämförelse med dagens 90. Archus behåller en stark närvaro vid fem av dagens sex kontor – i Västerås, Stockholm, Uppsala, Borlänge och Malmö.

– Rådande marknadsläge har skapat behov av en omorganisation som drabbar duktiga kollegor, men det är samtidigt nödvändigt att våga fatta beslut som säkrar Archus långsiktiga konkurrenskraft. Jag är övertygad om att det nya ledarteamet och lokala delägarskapet under Michael Larssons ledning gör oss starka, nu och när marknaden vänder, säger Gustav Källén.

– Ett viktigt beslut som ledningen presenterat och som styrelsen enhälligt står bakom. Genom att samla verksamheten i "Ett Archus" tar vi ett avgörande steg för att förbli starka i en föränderlig bransch. Jag vill tacka Gustav för hans handlingskraft och ledarskap i denna förändring, säger Knut Rost, styrelseordförande i Archus.

– Vi går nu in i nästa fas och samlar alla affärskompetenser i en gemensam ledningsgrupp. Så fortsätter vi resan mot Ett Archus – arkitekten, affärsutvecklaren och projektledaren som behärskar helheten och säkerställer genomförandet. Samtidigt som vissa delar utmanas ser vi tillväxt inom andra, säger Michael Larsson, tillträdande vd för Archusbolagen.

