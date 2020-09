Gumsbacken i Nyköping är nu fullt uthyrt. Bild: Kungsleden

Gumsbacken i Nyköping fullt uthyrt

Uthyrning Kungsledens handelsområde Gumsbacken i Nyköping är nu fullt uthyrt. Svenska Pool & Spa öppnar butik om 650 kvadratmeter och Auktionshuset Gomer & Andersson tecknar de sista 820 kvadratmetrarna, båda i fastigheten Gumsbacken 12.

– Vi ser fram emot att etablera vår verksamhet i Nyköping och tror på marknaden och läget här. Butiken i Nyköping blir den elfte i landet., säger Pontus Linder Jakobsson som ska driva Svenska Pool & Spa i Nyköping.



När Auktionshuset Gomer & Andersson flyttar in i december är handelsområdet på totalt 13 202 kvadratmeter fullt uthyrt.



– Senaste tiden har flera företag inom den här typen av handel lockats till området och nu när Svenska Pool & Spa och Auktionshuset Gomer & Andersson flyttat in ger vi nu det glädjande beskedet att området är fullt uthyrt, säger Tommy Svärd, marknadsområdeschef, Kungsleden.



Kungsleden har nyligen gjort ytterligare en uthyrning i Nyköping. Det är Samhall som flyttar in i en lokal på 750 kvadratmeter i fastigheten Ribban 5.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

