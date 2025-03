Magnus Minari, Rasmus Rajalakso och Marcus Minari ansluter till Coeli. Bild: Coeli

Coeli stärker nya affärsområdet

Bolag Efter en positiv start för Coeligruppens Lending-verksamhet under 2024 tar bolaget nu nästa steg i sin tillväxtresa. Genom ett strategiskt förvärv ansluter grundarteamet från nischaktören Projektfinans till Coeli Group, vilket ytterligare stärker affärsområdet.

Den erfarna trion tillför kompetens och lång historik av starka kundrelationer inom fastighetsfinansiering och blir en förstärkning av Coelis utlåningsteam som kommer öka Coelis närvaro ute hos både befintliga och nya kunder inom fastighetssegmentet.



Coeli etablerade sin Lending-verksamhet under 2024 som svar på en ökande efterfrågan på skräddarsydd finansiering med fokus på fastighetskrediter och värdepapperskrediter. Efter att ha tillsatt ett starkt team har bolaget aktivt sökt fler kundansvariga inom fastighetssegmentet för att bredda erbjudandet, och framför allt tillgängligheten för fastighetsägare och bolag som är i behov av starka finansieringslösningar.



Resultatet blev ett strategiskt förvärv av Projektfinans där nu grundartrion Rasmus Rajalakso, Marcus Minari och Magnus Minari ansluter till Coeli för att bidra med gedigen erfarenhet av att bygga starka relationer inom fastighetsfinansiering.



Projektfinans grundades 2021 med ambitionen att vara länken mellan kapitalet och fastighetsbolagen med en tydlig vision att korta ner ledtider för processen. Sedan starten 2021 har projektfinans arbetat med bostadsutvecklare på lokalnivå till börsbolag med en utlåning om cirka två miljarder kronor.

– Jag är väldigt glad att trion, som framgångsrikt byggt upp och drivit Projektfinans, nu blir en del av Coeli. Deras erfarenheter och enorma drivkraft att hjälpa fastighetsägare och bolag till värdeskapande finansieringslösningar kommer att stärka vår Lending-verksamhet ytterligare genom att vi kan arbeta väldigt nära marknaden och våra kunder, säger Erik Bäckström, vd för Coeligruppen.



Med ett konkurrenskraftigt utlåningserbjudande vill Coeli bidra till att fler fastighetsbolag och fastighetsägare får rätt finansiering för sina projekt, investeringar och bestånd.

– Med vår långa erfarenhet av fastighetsinvesteringar vet vi vilka möjligheter och utmaningar ägare och investerare står inför. Rätt finansiering har en avgörande effekt på utvecklingen. Vi är en långsiktig finansieringspartner för fastighetsägare, investerare och bolag som söker en stabil och effektiv kapitalstruktur, fortsätter Erik Bäckström.



Projektfinans-teamet anslöt till Coeli under februari och fortsätter att utveckla verksamheten för fastighetsfinansiering tillsammans med sina nya kollegor.

– Vi är glada över förtroendet från Erik och teamet att få fortsätta arbeta med det vi brinner för, nu i en större investeringsorganisation där vi kommer närmare både kunder och kapital. Vårt mål är att hjälpa Sveriges bostadsbyggare och fastighetsbolag med smidig finansiering genom långsiktiga partnerskap. Vi tror på en stark tillväxt för affärsområdet och har redan nu påbörjat de första affärerna, säger Rasmus Rajalakso, ny Director inom Coeli Lending.



Coelis Lending-verksamhet ser en utlåningskapacitet på cirka 3,5 miljarder kronor under 2025 – en nivå som förväntas öka ytterligare de kommande åren.

Ämnen