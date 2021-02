Bild: Istock

CBRE värvar från Savills

Bolag CBRE fortsätter sin rekryteringsresa. Nu anställer man Philip Nilsson till sitt Occupier-team.

Philip Nilsson började den 15 februari på affärsområdet Occupier, som Associate Director. Han har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat både i Göteborg och Stockholm. Han kommer närmast från Savills och dessförinnan Niras.

– Vi upplever en ökad efterfrågan av vår rådgivning från marknaden och för att ta oss an ytterligare kunder så behöver vi bli fler. Philip är en drömrekrytering som passar perfekt i vårt team. Vi säkerställer att vi kan fortsätta ge högkvalitativ rådgivning och möjliggör att vår affär växer ytterligare, säger Anders Hansén, Head of Occupier på CBRE.

– Det är enormt kul att få börja i Occupier-teamet på CBRE. Det är ett mycket kunnigt team med höga ambitioner och målsättningar, säger Philip Nilsson.

– Vi har sökt efter rätt person som snabbt kan komma in i vår affär och ta sig an marknadens efterfrågan på vår rådgivning. Jag är glad att välkomna Philip till CBRE och är säker på att han kommer att bli ett stort tillskott i teamet och till CBREs övergripande erbjudande, säger Patrik Kallenvret, vd för CBRE i Sverige.

