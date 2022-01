Patrik Kallenvret. Bild: CBRE

CBRE rekryterar tung duo

Bolag CBRE stärker sitt Capital Markets-team med Gunnar Larsson och Emma Angser.

Emma Angser kommer närmast från en tjänst som transaktionschef på Corem Property Group. Innan dess arbetade hon på Klövern samt Cushman & Wakefield/DTZ. Emma Angser har under sina år på Klövern och Corem medverkat i affärer för över 20 miljarder kronor inom flertalet segment, men främst inom kontor och lager/logistik. Hon medverkade vid flera större portföljaffärer på Klövern, exempelvis när bolaget sålde hela sitt bestånd (42 fastigheter) i Karlstad till Randviken för 2,6 miljarder kronor. Emma Angser tillträder sin nya tjänst som Director, Capital Markets, den 17 januari, 2022.

– CBRE är ett affärsdrivet bolag i en expansiv fas, vilket tilltalar mig. Jag är förväntansfull inför att ansluta till ett mycket kompetent team och ser fram emot att, med min erfarenhet från investerarsidan, bidra till bolagets fortsatta tillväxt, säger hon.



Gunnar Larsson har tidigare arbetat på CBRE, både på CBRE Sweden samt CBRE Investment Management (tidigare Global Investors). Han kommer närmast från Colliers där han arbetat de senaste sex åren, både i London och i Stockholm. Dessförinnan var han på JLL där han också arbetade i London. Gunnar Larsson har en stor kompetens inom segmentet flerbostadshus, det segment som växer snabbast inom transaktioner och som under senare tid rönt ett stort internationellt intresse. Gunnar Larsson tillträder sin nya tjänst som Director, Capital Markets, den 12 januari 2022, i rollen som Head of Residential Investment Properties Sweden.

– Jag vill tacka CBRE för förtroendet att få återansluta i detta mycket spännande tillväxtskede. Med branschens starkaste globala varumärke ser jag fram emot att ta vara på mina internationella nätverk och erfarenheter framförallt inom Multifamily / Build to Rent där Norden verkligen har väckt omvärldens intresse, säger Gunnar Larsson.



Patrik Kallenvret, ansvarig för Capital Markets i Sverige och Norden, ser de duon som drömrekryteringar.

– Med Emma får vi en transaktionschef från ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Det är precis den typen av erfarenhet vi behöver för att fortsätta stärka och utveckla vårt erbjudande inom strategisk rådgivning och transaktioner. I Gunnar får vi en person med expertis inom flerbostadshus och dessutom med stor internationell erfarenhet, inte minst från London. De är båda drömrekryteringar för oss och ligger i linje med CBRE:s ambition att vara Sveriges mest affärsmässiga fastighetsrådgivare, säger han.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

