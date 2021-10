Bild: Istock

CBRE anställer tolv nya medarbetare

Bolag CBRE har rekryterat tolv nya medarbetare under hösten – och fler är på ingång.

De personer som anslutit till CBRE under hösten är:

Miles Gullström-Hughes, Analyst, Capital Markets

Dzmitry Fando, Sr Research Analyst

Linda Kjällén, Sustainability Manager

Hayong Ekhaga, Associate, A&T Occupier

Lisette Wik, Associate Director, A&T Investor Leasing, Office

Thomas Lindström, Analyst, Valuation Advisory

Robin Herteus, Associate Director, Valuation Advisory

Eric Krantz, Jr Property Manager, Property Management

Soran Saeed, Property Administrator, Property Management

Sofia Dalius, Analyst, A&T Occupier

Daniel Jirhäll, Head of A&T Investor Leasing, Office

Per-Håkan Andréasson, Sr Director, A&T Investor Leasing, Retail

– Vi är glada över att välkomna nya kollegor. Det är riktigt vassa rådgivare som kommer att stärka våra affärsområden i Sverige och i Norden. Vi säkerställer därmed att vi kan fortsätta ge högkvalitativ rådgivning och möjliggör att vår affär växer enligt vår långsiktiga plan, säger Patrik Kallenvret.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen