Tre olika bostadsbolag i Stockholm kommer att testa leveransboxar i ett samarbete med iBoxen. Bild: Svenska Bostäder

Bostads-trio testar leveransboxar i nytt samarbete

Bolag Det ska bli enklare för hyresgäster att ta emot paketleveranser nära hemmet och i ett samarbete med Balder- och SBB-ägda iBoxen ska de kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem under ett år att testa paketboxar i Västerort och Söderort i Stockholm.

Hyresgästerna ska enkelt kunna ta emot och framöver även kunna returnera sina e-handlade varor från en paketbox nära sin bostad.

– Med paketboxarna gör vi det enklare för hyresgästerna att få vardagen att gå ihop. Vi har sett hur e-handeln har exploderat under pandemin och därför känns det glädjande att ha igång det här samarbetet. Enklare livspussel och färre transporter, säger Dennis Wedin (M), ordförande i Svenska Bostäders styrelse.



Infrastrukturbolaget iBoxen bygger en rikstäckande infrastruktur för paketboxar, som är öppen för alla transportörer. Konkret innebär det att alla som handlar på nätet kommer att kunna hämta och returnera alla sina paket i en och samma paketbox – oavsett vilken sajt de handlat från och vilken transportör som levererar paketet.



Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem genomför därför ett gemensamt pilotprojekt med omkring 130 paketboxar, i Västerort och Söderort, som Grimsta, Vällingby, Farsta, och Solberga. Projektets syfte är att utforska hur infrastrukturen kring leveranser av varor till fastigheter kan förbättras. I pilotprojektet kommer iBoxen och Postnords paketboxar att testas och utvärderas.

– Våra hyresgäster efterfrågar smidiga, hållbara och säkra leveranslösningar när allt fler köper varor på nätet. Som fastighetsägare ska vi så klart hänga med i den utvecklingen och se hur vi kan underlätta vardagen för våra hyresgäster, säger Helene Engholm, distriktschef Västerort på Svenska Bostäder.



Den 7 juli 2021 placerades de första 18 paketboxarna ut inom Svenska Bostäders bestånd. Under hösten placeras omkring 70 boxar ut i Västerort hos Svenska Bostäder, omkring 30 boxar i Farsta hos Familjebostäder och 20 boxar i Solberga hos Stockholmshem.



Företaget iBoxen ägs av grundarna Balder och SBB och är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026.

