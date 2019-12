Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Bonava i flera affärer i Tyskland

Transaktioner Bonava köper mark för 530 bostäder och säljer 186, bland annat till Hemsö.

Bonava förvärvar mark i Babenhausen, Tyskland. Fastigheten ligger i ett område där Bonava planerar att skapa ett nytt grannskap med cirka 530 hem. De första bostäderna förväntas resultatavräknas och överlämnas till kund under det andra kvartalet 2022.



– Tyskland är vår största marknad och förvärvet i Babenhausen är i linje med vår strategi att växa ytterligare på den tyska marknaden. Vi ser en stor efterfrågan på prisvärda bostäder för människor med vanliga inkomster, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef för Bonava.



Babenhausen är beläget strax sydost om Frankfurt am Main.



Den tyska marknaden har ett stort behov där man räknar med att cirka 400 000 nya bostäder behöver byggas årligen under de kommande tio åren. I våras utsågs Bonava till Tysklands mest aktiva bostadsutvecklare för sjunde året i rad enligt marknadsundersökningsföretaget Bulwiengesa.



Bonava säljer även, i två separata affärer, 144 + 42 hyreslägenheter i Berlin.



Bonava säljer 144 hyreslägenheter till fastighetsbolaget Industria Wohnen i Berlin, Tyskland. De första bostäderna förväntas resultatavräknas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2021.



– Hyresrätter är en central del av vår affär och Tyskland är en strategiskt viktig marknad för oss. Försäljningen återspeglar vår ambition att sälja hyresprojekt, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Bonava.



Totalt har investeraren köpt 376 hyreslägenheter i Märkische Allee, ett grannskap strax nordost om Berlin som totalt ska omfatta 579 hem. Produktionen förväntas starta under det fjärde kvartalet 2019.



Bonava säljer 42 hyreslägenheter till Hemsö i Berlin, Tyskland. Bostäderna ingår i ett seniorboendeprojekt och förväntas resultatavräknas och överlämnas till kund under det första kvartalet 2021.



– Med tanke på den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i behov av prisvärda boenden, är vi glada att i vår första affär med Hemsö i Tyskland skapa ett bostadskoncept som riktar sig till äldre, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, Bonava.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

