Erik Selin. Bild: Balder

Balder: Över 500 i substansvärde

Bolag Balder redovisar ett förvaltningsresultat per aktie om 8,68 kronor i Q4 (6,03). Substansvärdet är uppe i 503,76 kronor per aktie (387,38).

Q4:

Hyresintäkterna uppgick till 2 421 Mkr (2 055), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –34 Mkr (–13).

Driftsöverskottet uppgick till 1 798 Mkr (1 537), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –23 Mkr (–10).

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 47 % till 1 619 Mkr (1 098), vilket motsvarar en ökning per aktie med 44 % till 8,68 kr (6,03).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 5 555 Mkr (2 628).

Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 4,4 % (4,5), vilket är oförändrat jämfört med tredje kvartalet.

Värdeförändringar räntederivat uppgick till 96 Mkr (90).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 7 681 Mkr (3 754).

Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 388 Mkr (3 578) vilket motsvarar 39,61 kr per aktie (19,65).



Helåret:

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr (23,51).

Långsiktigt substansvärde uppgick till 503,76 kr per aktie (387,38).

Hyresintäkterna uppgick till 8 956 Mkr (8 134).

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 18 508 Mkr

(6 641) motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79).



Vd Erik Selin:

– Det gångna året har varit intressant på många sätt och vis, med stora svängningar i förväntningar och priser inom alla möjliga områden. Verksamheten i Balder har totalt sett klarat sig väl och både förvaltningen och våra projekt har presterat över förväntan under året.



– För Balder är det viktigaste ekonomiska målet att långsiktigt öka förvaltningsresultatet och intjäningsförmågan per aktie. Detta kräver att vår befintliga portfölj utvecklas väl och att vi kan hitta nya affärer med rimlig avkastning. Under 2021 ökade vårt förvaltningsresultat med 31 % motsvarande 26 % per aktie.



– Jämfört med ett normalår hade vi mer finansiella intäkter än normalt samtidigt som hotellen och bostäder i Helsingfors hade mindre intäkter än normalt. Aktuell intjäningsförmåga är 24 % högre jämfört med årsskiftet 2020.



– En god utveckling i vår portfölj i kombination med något lägre direktavkastningskrav för våra fastigheter gjorde att substansvärdet ökade 30 %. Finansiering Trots en något turbulent omvärld har vi under året haft en mycket god tillgång till finansiering både i obligationsmarknaden och i alla banker.



– Vår starka intjäning och diversifierade fastighetsportfölj ger låg operativ risk vilket är positivt i finansieringssammanhang. Investeringar och förvärv Under 2021 har vi haft möjlighet att investera i god takt både i vår projektportfölj och genom förvärv. Även i intressebolagen har aktiviteten varit hög och utvecklingen positiv under året.



– Det händer mycket på hållbarhetsområdet och nya riktlinjer och mätetal är på gång. Balders ESG risk rating från Sustainalytics har uppdaterats till 13,8 vilket placerar oss väl inom ramen för låg risk. Balder presterar bra i relation till jämförbara bolag när det gäller att minimera väsentliga ESG-risker.



– Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen