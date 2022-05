Slussen. Bild: DBOX/Foster + Partners

Atrium Ljungberg hyr ut vid Slussen

Uthyrning Omnicom Media Group (OMG) har tecknat avtal för ett helt våningsplan om 2 250 kvadratmeter i Katarinahuset, vid Slussen i Stockholm.

OMG är en global medie- och kommunikationskoncern som i Sverige omfattar mediebyråerna OMD, PHD, Hearts & Science, data sciencebyrån Annalect, kreativa byrån DRUM, retailbyrån TransAct samt performancebyrån Resolution. De här byråerna jobbar tillsammans och enskilt med att utveckla varumärkens strategi, teknologi, insikter och kreativitet inom media och marknadsföring. OMG har cirka 260 medarbetare i Stockholm och Göteborg.

– Vi har sökt en inspirerande mötesplats för våra medarbetare och kunder. En plats där vi tillsammans inom OMG kan skapa allt från effektiva affärslösningar till kreativa innovationer. Katarinahuset möter våra krav och har den flexibilitet som vår koncern och byråer behöver för att kunna utvecklas i den värld vi lever i i dag. Sen kan man inte undgå att utsikten ger en rejäl oh my god-känsla, säger Fredrik Eriksson, vd på OMG.



Hyresavtalet med OMG är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.



Katarinahuset har en total uthyrbar area om cirka 25 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 132 miljoner kronor exklusive tillägg. De första hyresgästerna flyttar in under hösten 2022. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till 38 procent.

– Katarinahuset med sina vackra kontor och spektakulära utsikt börjar ta form och intresset för de nyrenoverade lokalerna vid Slussen är skyhögt. OMG bidrar ytterligare till den spännande mix av företag som flyttar in i Katarinahuset och tillför även till Slussens redan dynamiska blandning verksamheter, medarbetare och kunder, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.

– Att jobba med OMG och Atrium Ljungberg i detta projekt har varit intressant och givande. Katarinahuset är en ikonisk byggnad på en ikonisk plats, säger Eric Johansson, Senior Associate Tenant Representation på Cushman & Wakefield, som var rådgivare till OMG i affären.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

