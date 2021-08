Caroline Stjernberg. Bild: Wework

Årets Unga Fastighetskvinna: Caroline Stjernberg till final

Fastighetskvinnan Caroline Stjernberg såg trenden, ville vara en del av den, skickade en "jobbansökan" på sms, hade drömjobbet två veckor senare – och hamnade i en av världens största startups i en mycket turbulent tid. – Det var intressant och väldigt lärorikt, säger Weworktoppen som är finalist i Årets Unga Fastighetskvinna.

Den 2 september hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm. En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, max 35 år, som "gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen". Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Caroline Arehult har nu utsett tre finalister – en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2021.



Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. Du läser om Sofia Folstad här och Ann-Christine Eriander här.

Den tredje och sista finalisten är: Caroline Stjernberg, marknadschef på Wework, Agency & Real Estate Partnerships i Benelux och Norden.



2019 arbetade Caroline Stjernberg med uthyrning och projektledning på Cushman & Wakefield.



– I processerna såg jag att kontorshyresgästerna efterfrågade kortare avtal, samtidigt som fastighetsägarna ville fortsätta med fem- eller sjuårsavtal. Det fanns ett dilemma där; fastighetsägarna står traditionellt sett för investeringarna i kontoren och hyresgästanpassningarna och för att få ekonomi i det krävs oftast längre avtal, vilket inte var vad hyresgästerna efterfrågade. Där och då kände jag att coworking låg helt rätt i tiden och jag ville vara med på resan – mitt drömjobb var på Wework, berättar hon, och fortsätter:



– I samma veva fick Tom Wadegård, som jag hade arbetat med på Cushman & Wakefield, en ledande roll på Wework. När han tillträtt tjänsten skickade jag ett sms till honom och skrev att jag gärna ville jobba med honom där. Tre intervjuer och två veckor senare hade jag jobb på Wework!



Men – strax efter att Caroline Stjernberg hade börjat på Wework blev allting väldigt turbulent kring bolaget som sedan starten 2010 hade fokuserat på tillväxt – lönsamheten kom i andra hand. Och i samband med att bolaget skulle börsnoteras rullades tveksamheter fram, värderingen sjönk som en sten och bolaget fick utstå mycket i media.



Hur var det att komma in på Wework i den omvälvande situationen?

– Det var en spännande tid – samtidigt som det var väldigt tråkigt att flera kollegor tvingades sluta. Jag fick motivation av osäkerheten under den här perioden och det driver mig till att jag så gärna vill att Wework snart ska bli lönsamt. Det fanns en tid då jag undrade om jag skulle ha jobbet kvar i slutet av arbetsdagen – det var ingenting jag var van vid men det var en väldigt nyttig erfarenhet. Det var osäkert under en period hösten 2019 och jag minns väl när vi fick nyheten kom om att Softbank gått in för att stötta oss - Det var en stor lättnad.



– Allting gick så snabbt inom bolaget, både perioden innan allt det där hände och även i omstruktureringen efteråt. Det gick så mycket snabbare än på alla företag jag har varit i närheten av, det var extremt ovanligt att vi behövde vänta på ett beslut – så är det fortfarande och jag tycker verkligen om det. Vi har rest oss på ett väldigt imponerande sätt. Denna resa har bara börjat och det är väldigt kul att få se Wework gå från en startup-fas till att bli ett "Commercial Real Estate Company".



Weworks tidigare vd och grundare Adam Neumann avgick, och är idag ersatt av Sandeep Mathrani, organisationen gjordes om i grunden och inriktningen blev lönsamhetsfokuserad – och mitt i allt detta drabbades världen av en pandemi.



– Vi hade full beläggning på anläggningen i Stockholm före pandemin. Sedan sjönk beläggningsgraden. Men vi har sedan mars märkt att marknaden starkt är på väg tillbaka. Strax före semestern började folk komma tillbaka efter att ha suttit hemma i ett och ett halvt år och sedan jag kom tillbaka från semestern förra måndagen är det ett helt annat tryck. Jag tror att beläggningsgraden kommer stiga mycket under Q3 och Q4 på alla våra Wework-enheter och att vi har allt att vinna i efterdyningarna av pandemin, säger Caroline Stjernberg.



Efter turbulensen och omorganisationerna inom bolaget är Caroline Stjernberg nu högst upp i den svenska Wework-hierarkin. På nivån över sig har hon två chefer, en i Polen och en på EMEA-huvudkontoret i London.



– Jag är stolt över resan jag har gjort och även sättet vi har återuppbyggt bolaget på. Vi hade vid ingången av året som mål att nå lönsamhet globalt under 2021 och jag tror att vi kan nå det. För mig betyder det målet jättemycket, det är det vi har kämpat för och jag längtar efter den dag vi når dit.



Att Caroline Stjernberg på ett eller annat sätt skulle hamna i fastighetsbranschen var inte oväntat.



– Min farmor (Elsa-Brita Stjernberg) var en av de första kvinnorna som gick ut arkitektlinjen på Chalmers och hon hade eget arkitektkontor i Göteborg. Jag tillbringade mycket tid på hennes företag när jag var barn och hon berättade om sina olika projekt. Hon var en stor förebild för mig.



Caroline Stjernberg valde att läsa fastighets- och finansprogrammet på KTH, och när de tre åren var avklarade började hon arbeta för Hufvudstaden med uthyrning och förvaltning av kontor och retail.



– Det var ett bra första jobb som gav mig bra koll på marknaden och kontakter med både hyresgäster och konsulter.



Avslutet var – lyckligaste möjliga.



– Jag träffade min man där och kände snart att jag ville göra karriär på ett annat håll så jag sökte mig vidare och började på Unibail-Rodamco, som precis hade öppnat Mall of Scandinavia.



– På Unibail-Rodamco kände jag att jag kunde ta för mig mer och fick fatta beslut trots att jag var ganska junior, jag fick mycket förtroende – vilket jag uppskattade. Det var roligt att arbeta på ett så stort internationellt bolag, med ett stort internationellt uthyrningsteam.



Nästa karriärsteg gick till Cushman & Wakefield.



– Jag hade jobbat med Johan Zachrisson på Cushman & Wakefield i uthyrningar för Hufvudstaden och han hörde av sig när han byggde upp ett nytt uthyrningsteam. Jag var sugen på att testa på konsultsidan efter att dittills bara ha jobbat på ägarsidan och jag ville jobba med Johan.



Vilken är tjusningen med fastighetsbranschen för dig?

– Det är en bred bransch, det finns möjlighet att testa på många olika delar om man bara tar för sig. Men – det absolut bästa är att man får träffa så otroligt många olika människor, från advokater som har jobbat med det här i 40 år och kan allt, till 18-åringar som bygger upp start-ups som kan bli nästa svenska unicorn, till HR-chefer, börs-vd:ar, arkitekter, projektledare, städare och tekniker – alla med helt olika livserfarenheter och historier. Det är det absolut bästa!



Du är bara 31 år, men har redan hunnit med mycket – hur ser du på din framtida karriär: Vad gör du om tio år?

– Jag har absolut en dröm om att starta något eget, att bygga upp ett företag från grunden. Man jag får återkomma om vilken affärsidé jag vill köra på… Nu är jag fullt inställd på att vara anställd, men jag vill helt klart driva eget någon gång i framtiden.



FAKTA

Namn: Caroline Stjernberg

Ålder: 31.

Bor: Stockholm.

Familj: Gift med Luckas.

Fritidsintressen: Golf, yoga, aktier, start-ups, inredning och design.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

