Årets Unga Fastighetskvinna: Ann-Christine Eriander till final

Fastighetskvinnan Drivs av att skapa en levande stad. Utvecklar och uppskattar branschens ökade närvaro på sociala medier. Förvaltningsansvarig för 43 fastigheter, ca 310 000 kvadratmeter i centrala Stockholm och Uppsala. Drömmer om att driva ett bed & breakfast i Italien: Möt Novis Ann-Christine Eriander, finalist i Årets Unga Fastighetskvinna.

Den 2 september hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm. En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, max 35 år, som "gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen". Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Caroline Arehult har nu utsett tre finalister – en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2021.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. I går presenterade vi Sofia Folstad.



Dagens finalist är Ann-Christine Eriander, som för Novi Real Estates räkning är förvaltningsansvarig för Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Livs fastighetsportfölj i Stockholm och Uppsala.



Sedan januari 2019 har Ann-Christine Eriander ansvarat för förvaltningen av den stora portföljen.

– Mitt största fokus är att stötta förvaltarna i deras dagliga arbeten ute i fastigheterna och de affärer som pågår. Jag har fem kommersiella förvaltare och en bostadsförvaltare i teamet som ansvarar för sex till nio fastigheter var. Det är förvaltarna som gör det stora och viktiga arbetet, vi stämmer av löpande och tar gemensamt beslut om affären. Tillsammans med övriga i uppdragsledningen säkerställer jag att förvaltningsavtalet följs, att all rapportering blir korrekt och utvecklar samarbetet med vår kund, säger hon.

En av de första sakerna hon införde när hon blev chef var månatliga timslånga möten med alla förvaltare, uppbokade ett halvår i förväg.

– Det är deras timme och då får de ta upp vad som helst, ibland har jag frågor jag vill följa upp, men fokus ligger på dem och det de vill ta upp, vad som händer i fastigheterna, eller andra saker.



Att arbeta nära både förvaltarna och uppdragsgivaren är naturligtvis alltid viktigt men har under pandemitiden blivit ännu viktigare eftersom det har varit en period som har präglats av extrem osäkerhet.

– Till en början var det verkligen rörigt och hyresgästerna pressade på. Informationen från regering var något otydlig och det var svårt att veta vad som skulle hända, vilka stöd som skulle vara aktuella för oss och vilka inte. Vissa hyresgäster sade upp sina kontrakt i panik även om de hade två år kvar, andra hade mer is i magen.

– Samtidigt som det har varit utmanande känner jag att det har varit en lärorik period. Vårt mantra under den här perioden har varit att skynda långsamt och inte fatta strategiska beslut baserade på känslor utan på fakta. Ledarskapsmässigt har det handlat mycket om att alltid vara tillgänglig, att samla in den information som behövs och kunna förmedla den. Det har också varit viktigt att ha förståelse för andras situation – förvaltarna har ibland fått vara lika mycket psykologer som hyresvärdar.



Från ditt perspektiv: Hur har pandemin påverkat marknaden?

– En sak som har ändrats är att fler hyresgästerna nu säger upp avtalen för omförhandling, tidigare var det vi som sa upp i mycket större utsträckning. Det tar också något längre tid nu att komma till beslut, företagen behöver mer tid på sig för att tänka över sitt lokal- och ytbehov. Vakansgraden har stigit något, men det blev inte alls så illa som många befarade - och nu ser vi en ökad efterfrågan igen, särskilt i våra centrala lägen.



Vägen till hennes nuvarande position inleddes 2006 då Ann-Christine Eriander började på KTH:s då nystartade kandidatprogram med fastighets- och finansinriktning.

– Efter gymnasiet valde jag mellan att bli mäklare eller läsa juridik och arbetade i en smyckesaffär medan jag funderade. Programmet på KTH kändes som en bra blandning av juridik, ekonomi och teknik.

Efter KTH arbetade hon på finanssidan ett par år innan hon 2011 började på Oscar Properties som förvaltare.

– Jag hade över fyra fina år där. När jag började var vi tolv personer och när jag slutade var vi runt 65. Jag hade en väldigt bred roll. Det handlade om att tomställa fastigheter inför projekt – säga upp hyresgäster, omförhandla och hyra ut på rivningskontrakt - och även att hyra ut lokaler i de nyproducerade bostadsrättshusen, stötta interimsstyrelsen med fastighetsförvaltningen i det initiala skedet, arbeta med garantibesiktningar och så vidare.

– Jag lärde mig mycket där men nästa naturliga steg saknades och sökte mig därför till Aberdeen som då hade förvaltningsuppdraget för SEB Trygg Liv-portföljen.

Efter bara ett halvår vann det då nystartade Novi Real Estate förvaltningsuppdraget och Ann-Christine Eriander fick anställning på Novi, med ansvar för i stort sett samma fastigheter som på Aberdeen-tiden.

– När Novi sedan utlyste min nuvarande tjänst var det självklart för mig att söka den. Jag lockades av det större ansvaret, att få utvecklas som ledare och få personalansvar. Samtidigt var det en sorg att bli av med de sju fastigheterna jag förvaltade, jag tyckte verkligen mycket om dem. Men jag fick se det som att jag nu fick över 40 fastigheter att tycka om istället.



Vilken är tjusningen med fastighetsbranschen för dig?

– Fastighetsbranschen är så mycket mer än bara en hård byggnad, för mig är det liv och rörelse. Jag drivs av att vara med och skapa platser där personer bor, arbetar och möts, medvetet eller omedvetet. Förvaltning utesluter verkligen inte utveckling, tvärtom.

– Jag har alltid haft sociala roller, träffat människor och fått ta del av deras idéer och historier, alltifrån start up-bolag som tecknar sitt första hyreskontrakt till uppsägningar av företag som varit tvungna att flytta efter att ha suttit på samma adress i 20 år och tårarna har runnit nerför kinderna på dem. Jag uppskattar mötena med människor. Samtidigt är jag en förhandlare som tycker det är roligt att sätta en bra affär – och de bästa affärerna är de som gynnar alla parter.



Samtidigt som hon ansvarar för SEB Trygg Livs Stockholmsportfölj är Ann-Christine Eriander också en viktig kugge i utvecklingen av Novi Real Estate.

– Det är inspirerande att vara med och göra Novi till en aktör att verkligen räkna med. Jag sitter bland annat med i vår marknadsgrupp och i vår sociala medier-grupp och planerar företagseventen. Jag tycker att det är väldigt roligt att hela branschen på senare tid har tagit allt större plats på sociala medier. Väldigt många företag gör väldigt bra saker och visar upp det på till exempel Linkedin. Vi tar intryck av varandra och jag tycker att fastighetsbranschen präglas mer nu av samarbete och inspiration än av konkurrens. Det tycker jag är positivt.



Hur ser du på framtiden, säg fem eller tio år framåt?

– Jag är kvar i branschen, i en roll med större resultat- och personalansvar. Jag ser gärna att jag fungerar som mentor för andra i branschen – och så har jag börjat scouta för mitt bed and breakfast i Italien.

Det där sista får du utveckla?

– Haha, man måste få drömma också. Nån gång i framtiden, som pensionär, vill jag driva ett bed & breakfast i Italien. Jag har rötter även där fast mina föräldrar kommer från Finland och Polen - och alla tycker väl om italiensk mat, vin och kultur?



FAKTA

Namn: Ann-Christine Eriander.

Ålder: 35 år.

Bor: I Fredhäll och har sommarhus på Muskö.

Familj: Gift med Mathias.

Fritidsintressen: "Tycker om att resa, äta och dricka gott och uppleva saker tillsammans med familj och vänner. Jag har större delen av mitt liv tränat och tävlat på elitnivå, bland annat i truppgymnastik, så träning är något jag också prioriterar högt, och som många andra tycker jag det är roligt med padel"

