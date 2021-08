Sofia Folstad är finalist i Årets Unga Fastighetskvinna. Bild: Studentbostäder i Norden AB

Årets Unga Fastighetskvinna – här är den första finalisten

Fastighetskvinnan Sofia Folstad är mycket mer än "bara" finans- och transaktionschef på Studentbostäder i Norden AB – utan henne hade bolaget kanske inte funnits.

Den 2 september – nästa torsdag – hålls seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm. En av höjdpunkterna på seminariet är prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna som går till en kvinna, max 35 år, som gärna antar utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i branschen. Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Caroline Arehult har utsett tre finalister – och en av dem tar hem titeln Årets Unga Fastighetskvinna 2021.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna. I dag: Sofia Folstad, finans- och transaktionschef på Studentbostäder i Norden AB.



Sofia Folstad anslöt till bolaget i februari, men var en nyckelspelare redan när bolaget kom till 2018. Hon arbetade då som Director på Colliers Capital Markets och var projektledare för transaktionen som ledde fram till att Studentbostäder i Sverige – som det hette då – bildades.

– Jag hade mycket kontakt med europeiska kollegor och där var studentbostäder ett väldigt attraktivt segment. De frågade om vilka studentbostadsbolag som fanns i Sverige, men – det fanns ju egentligen inga aktörer som motsvarade dem som fanns i Europa.

Där föddes tanken hos Sofia Folstad om att skapa ett utpräglat svenskt studentfastighetsbolag och tillsammans med Colliers dåvarande vd Dan Törnsten kontaktades SBB, Fastator och Amasten som med Colliers som rådgivare bildade Studentbostäder i Sverige AB.



Sedan dess har Sofia Folstad arbetat tätt tillsammans med Rebecka Eidenert som har varit vd som sedan bolaget bildades – och som var finalist i Årets Unga Fastighetskvinna 2019 och även medverkar i årets program.

– Det var viktigt från start att bygga volym, både för att få en effektivare förvaltning och för att få bättre finansieringsförutsättningar. När bolaget bildades hade vi ett fastighetsbestånd på strax under en miljard och genom de förvärv vi gjort och snart tillträder kommer vi ha ett fastighetsbestånd på cirka 6 miljarder.



När SBS i slutet av förra året tog steget att bli ett noterat bolag och Rebecka Eidenert ville rekrytera Sofia Folstad på heltid hade Folstad redan minst sagt bra koll på bolaget.

– Jag trivdes väldigt bra på Colliers och hade säkert varit kvar där om det inte hade gällt just SBS, som fått en speciell plats i mitt hjärta.

Du har arbetat för SBS i ungefär ett halvår nu – har det varit som du trodde?

– Det har varit ännu roligare. Vi är fortfarande ett nystartat bolag vilket gör att min roll blir väldigt bred. Den noterade miljön gör det extra spännande, allt synliggörs på ett annat sätt. Det är högre krav och därför andra utmaningar. Jag gillar att träffa investerare och presentera bolaget och jag tycker om att arbeta strategiskt framåtblickande och inte bara från transaktion till transaktion.

– Jag tycker även om att arbeta mer aktivt med finansieringssidan. När vi startade SBS var det ett väldigt litet bolag utan alternativ till bankfinansiering. Vi är fortfarande ett litet bolag men den noterade miljön ger fler alternativ och möjligheter. I våras emitterade vi vår första obligation – grön och social – på 500 miljoner kronor.



Berätta om din bakgrund – hur kom det sig att du hamnade i fastighetsbranschen?

– Det var inte självklart. Jag pluggade till fastighetsmäklare och läste samtidigt ekonomi, jobbade några år som mäklare men började sedan på ett traineeprogram på SEB.

– Jag trivdes bra på SEB och var där i sex år i olika roller. Det var en bra skola, en stabil organisation och en global miljö. Men jag kunde sakna det entreprenöriella. Jag gick därför vidare till Colliers i början på 2017 för att arbeta med transaktioner. Det var en perfekt mix av att driva egna affärer som jag älskar och att arbeta i de globala miljöer jag hade med mig från SEB. Det kändes helt rätt.

Och nu ser hon en lång framtid inom fastighetssektorn framför sig.

– När vi har etablerat SBS som den ledande aktören inom studentbostäder i Norden ser jag framför mig en ny tillväxtresa med ett nytt bolag där jag är med som ägare från början. Det vore fantastiskt att vara med och förändra den delen av fastighetsbranschen som är långt ifrån jämställd idag – ägarsidan. Jag skulle vilja se mer kvinnligt ägande i fastighetsbranschen framöver (även det en fråga som tas upp på seminariet Fastighetskvinnan).



– Fastighetsbranschen innebär unika möjligheter att påverka samhället, det är väldigt roligt och det känns verkligen som att jag har hittat hem.

På tal om hem så är just hemmet, och renoveringar, ett sidoprojekt som har tagit mycket av hennes tid de senaste åren.

– Det har blivit något av en hobby, skrattar hon.

– Jag har nog köpt, renoverat och sålt åtta lägenheter de senaste åtta åren, en per år. Jag tycker om att se potentialen i lägenheter, arbeta fram en vision och sedan förverkliga den. Det är stimulerande att se det nya växa fram. Sedan drivs jag såklart även av att göra en bra affär. Men nu känns det som att vi inte ska flytta igen på ett tag…



FAKTA

Namn: Sofia Folstad.

Ålder: 32 år.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Familj: Sambon Tomas och mopsen Louie.

Fritidsintressen: "Resa, yoga – och renoveringar."

