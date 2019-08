Willys öppnar ny butik i Söderhamn. Bild: Willys

Willys öppnar ny butik i Söderhamn

Bygg/Arkitektur Willys satsar stort och bygger en ny fullstor butik på en tomt i direkt anslutning till stadens Resecentrum. Arwidsro har uppdraget att bygga fastigheten – och har fler ambitioner för området.

Den nya butiken kommer att byggas vid huvudinfarten till Söderhamn i området Söderhamnsporten med anslutning till Resecentrum. En viktig logistisk knutpunkt för bland annat söderhamnare, pendlare och besökare och med gångavstånd till stadskärnan. Området är ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden.



Projektet är ännu i ett tidigt skede, men arbetet med detaljplanen är igång och målsättningen är att byggstarten av den cirka 3 500 kvadratmeter stora butiken blir år 2020.



– Vår befintliga butik i Söderhamn går väldigt bra, vårt koncept med låga priser och brett sortiment har blivit mycket populärt och vi har en trogen och växande kundkrets. Därför vill vi nu satsa ytterligare genom att öppna en fullstor Willys-butik. Etableringen innebär att vi behöver rekrytera ett 20-tal nya medarbetare, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.



– Vi är glada att nu påbörja utvecklingen av det nya området runt resecentrum tillsammans med Willys och Arwidsro, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun.



Det är Arwidsro som av fått uppdraget att uppföra den byggnad där Willysbutiken ska inrymmas.



– Att vara en del i att realisera planprogrammet Söderhamnsporten är hedrande och ligger i vår strategi att etablera dagligvaruhandel stärkt med olika former av samhällsservice, säger Tobias Kjellin, affärsområdesansvarig på Arwidsro.



– Det här är väldigt positivt för Söderhamn, den aktuella etableringen innebär fler arbetstillfällen i vår stad och är också en början på en utveckling av en ny stadsdel, avslutar John-Erik Jansson (C).

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

