finished_mosaicWilfast

Wilfast anställer två nya

Karriär Wilfast, som förvaltar fastigheter i Sverige, Danmark och Finland, anställer två nya medarbetare till huvudkontoret i Göteborg. – Vi växer och behöver anställa fler för att vara en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter i Norden, säger Mattias Wilson, vd på Wilfast.

Camilla Andreasson är ny förvaltningsassistent på Wilfast. Hon kommer närmast från Fastighets AB Balder där hon främst arbetat med kontraktshantering men har även tidigare arbetat med uthyrning och förvaltning inom fastighetsbranschen. På Wilfast arbetar hon bland annat med bolagets miljö- och hållbarhetsarbete, ESG (Environmental, Social and Governance). Hon blir även ansvarig för Wilfasts egenkontroll och uppföljning av besiktningar.



– Jag ser verkligen fram emot att utveckla Wilfasts hållbarhetsarbete. Logistikfastigheter kan dessutom vara särskilt lämpliga för egenproducerad solenergi eftersom de ofta har stora och outnyttjade ytor på taken. Med ny teknik inom det området kan en sådan investering vara både lönsam och samtidigt bidra till minskade koldioxidutsläpp och ett mer hållbart samhälle, säger Camilla Andreasson.



Martin Nilsson har de senaste fem åren arbetat som konsult med uppdrag som kommersiell och teknisk förvaltare för bland annat Vencom Property, Newsec, Alaska Fastigheter, Hemsö Fastigheter och Schenker Property. Efter sex månaders konsultuppdrag för Wilfast går nu Martin in i en fast anställning som kommersiell förvaltare.



– Jag har från flera av mina uppdrag erfarenhet av att förvalta logistikfastigheter i olika storlekar och vet vilka uppgifter som är viktigast att fokusera på för att nå bra resultat. Som person är jag lösningsorienterad och gillar att driva och slutföra projekt tillsammans med våra hyresgäster som utvecklar våra fastigheter. Som kommersiell förvaltare måste man också vara strukturerad, tycka om ordning, vara tydlig och få saker och ting på plats, säger Martin Nilsson.



Wilfast arbetar främst med förvaltning av kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel och är i de flesta projekt även medinvesterare i fastigheterna. Totalt förvaltar bolaget idag cirka 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta med ett fastighetsvärde på över tio miljarder kronor.



– Tillsammans med den norska investeringspartnern Ness, Risan & Partners (NRP) har vi sedan samarbetet inleddes 2001 genomfört fastighetsaffärer på över 30 miljarder kronor. Vår gemensamma affärsidé är att förvärva och förvalta moderna logistikfastigheter med stora och starka hyresgäster med långa hyresavtal. Där vi tillsammans med våra hyresgäster fortsätter att utveckla fastigheterna för att skapa värden till nytta för alla inblandade parter, berättar Mattias Wilson.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen