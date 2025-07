Skanska hyr ut 15 000 kvadratmeter i Solna Link

Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Afry för deras nya huvudkontor om cirka 15 000 kvadratmeter kontorsyta i den nya fastigheten Solna Link i Arenastaden i Solna med inflyttning 2028. Därmed är hela första etappen i projektet uthyrd.



Solna Link ligger längs spåren vid Solna Station. Utöver kontorsytor kommer det pågatuplanet inrymmas gym, konferens, lounge, restaurang, café och cykelservice. I samband med att Solna Station växer som kollektivtrafiknod planeras grön tunnelbanelinje öppna för trafik år 2028. Det finns även bra förbindelser för buss, tvärbana, pendel, tunnelbana, bil och cykel.

– Vi har en lång relation med Afry, både genom tidigare förhyrningar i Stockholm och Göteborg, men även som samarbetspartners. Vi är väldigt glada att Afry väljer Solna Link och att vi återigen får förtroendet att skapa Afrys globala HQ, säger Markus Dangré, vd, Skanska Fastigheter Stockholm.

Området kring Solna Station är under ständig utveckling, och nya företag fortsätter att etablera sig. I nära anslutning till stationen och endast några minuter från Solna Link ligger Westfield Mall of Scandinavia med butiker, restauranger och all typ av service som kan behövas.

– Ett attraktivt huvudkontor som ger våra medarbetare de bästa förutsättningarna för effektiva kundleveranser, samarbete och trivsel är en framgångsfaktor för oss som ingenjörs- och designföretag. Närhet till kommunikationer och service samt högsta hållbarhetsklassificering, inklusive WELL Gold som ser till personalens välbefinnande, är avgörande för oss. Vi ser fram mot ett fortsatt långsiktigt samarbete med Skanska, säger Linda Pålsson, vd och koncernchef Afry.

Solna Link kommer totalt att omfatta 36 000 kvadratmeter och LEED-certifieras med ambitionen att uppnå nivå Platinum. Projektet är även pre-certifierat enligt NollCo2 och WELL Gold.