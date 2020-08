Wästbygg bygger hyresrätter åt Junehem. Bild: Wästbygg

Wästbygg bygger hyresrätter åt Junehem

Bygg/Arkitektur Wästbygg har vunnit en offentlig upphandling om att uppföra hyresrätter åt Jönköpings kommuns bostadsbolag Junehem i Taberg söder om Jönköping.

I en första etapp ska 61 lägenheter byggas och ordervärdet är 127 miljoner kronor. Området får en tydlig hållbarhetsprägel. Solceller monteras på taken och regnvatten tas tillvara för bevattning och cykeltvätt. Inne i husen kommer vatten från bad, dusch och tvätt att återvinnas för att spola toaletterna med. Husen byggs med fina träfasader för att smälta in i den natursköna omgivningen.

– Sörsjön är det största byggprojekt som Junehem påbörjat på 50 år och är ett spännande område med naturnära boende och fokus på miljön. Det här är ett led i vårt uppdrag att skapa attraktiva boenden utanför centralorten, säger Eric Engelbrektsson, vd för Junehem.



Arbetet med detaljprojektering påbörjas omgående och lite senare i höst sätts spaden i marken.

– Från Wästbyggs sida känner vi en stor nyfikenhet på att ta oss an det här projektet. Hållbarhetsfrågan är viktig för oss och planerna på att nyttja den resurs som både regn- och gråvatten utgör ligger helt rätt i tiden. Vi ser fram emot samarbetet med Junehem och att få bygga det här fina området, förklarar Susanne Liljedahl, vd på Wästbygg.



Produktionstiden är beräknad till drygt två år och målsättningen är att hyresgästerna ska kunna flytta in i november 2022.

– Jag ser fram emot byggstarten och att kommunen kan erbjuda moderna hyresrätter med stor miljöhänsyn i Taberg. Junehems nya satsning i Taberg ligger i en attraktiv miljö nära bad och natur, samtidigt som det är nära till de expansiva arbetsplatsområden som växer fram på Torsvik och Hedenstorp, säger David Gerson, ordförande i Junehems bolagsstyrelse.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

