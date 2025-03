Verdion Park Backa Göteborg. Bild: Verdion

Verdion byggstartar ny logistikpark – Cushman & Wakefield får uthyrningsuppdraget

Bygg/Arkitektur Verdion byggstartar en ny premiumfastighet med last-mile-läge i Backa på Hisingen i Göteborg. Cushman & Wakefield har anlitats som uthyrningsrådgivare.

Verdion Park Backa Göteborg är en toppmodern logistikanläggning om totalt 17 097 kvadratmeter med tillgång till Göta Älv. Byggnationen pågår, med färdigställande planerat till första kvartalet 2026.



Anläggningen utvecklas med högt ställda krav på kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Anläggningen har en invändig fri takhöjd på 10 meter, 38 meter djup lastgård, elkapacitet på upp till 1 250 A samt ett säkert och inhägnat område. Ambitionen är att certifiera anläggningen enligt BREEAM Excellent.

– Verdion Park Backa Göteborg är en fantastisk ny möjlighet för företag som önskar expandera eller flytta inom staden. Det finns redan ett stort intresse och vi vill således uppmuntra företag att höra av sig så snart som möjligt. I detta tidiga skede finns möjlighet att diskutera mer specifika behov, och det finns även flexibilitet att hyra byggnaden i sin helhet eller skapa två separata enheter på 6 803 respektive 10 294 kvadratmeter, säger Anders Johansson, Head of Leasing i Sverige på Verdion.

– Vi är mycket tacksamma för förtroendet att få bistå Verdion med uthyrningsarbetet i detta projekt. Detta är en unik möjlighet för företag att hyra premiumlokaler i ett äkta last-mile-läge. Dessutom med möjlighet till transporter sjövägen via Göta Älv, säger Rikard Skoglund, Head of Logistics & Industrial Leasing, på Cushman & Wakefield.



Verdions första logistikfastighet i Göteborg färdigställdes i slutet av 2024 och omfattar 18 000 kvadratmeter yta i Bäckebolområdet.

