Signalisten-flagga i Bergshamra, Solna. Bild: Jonas Slättung

Veidekke bygger bostäder åt Signalisten i Råsunda

Bygg/Arkitektur Veidekke har fått uppdrag av Signalisten, Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, att uppföra 244 lägenheter och lokaler i kvarteret Bollen i Råsunda. Projektet ska utföras som en totalentreprenad och inleds i februari 2025. Kontraktssumman är 609,5 miljoner kronor.

I gamla stenstaden, nära Råsunda torg och gamla Råsunda IP i Solna, utvecklar Signalisten nu kvarteret Bollen till ett levande stadskvarter. Veidekke har fått förtroendet att bygga kvarteret som kommer att innehålla bland annat 244 hyresrätter varav sex LSS-bostäder och nya lokaler för bland annat vårdcentral samt ett parkeringsgarage och skyddsrum i källarplan.



– Vi ser fram emot att tillsammans med Veidekke utveckla kvarteret Bollen till en attraktiv och hållbar del av Solna. Med detta projekt har vi tagit steget in i en tydlig expansionsfas och håller hög takt i bostadsbyggandet, säger Lars Jolérus, vd Signalisten.



Projektet genomförs som en totalentreprenad där markarbeten och rivning startar redan under våren 2025, parallellt med projekteringen. Fyra nya huskropparna kommer att ersätta lägre byggnader i kvarteret. Det befintliga femvåningshuset bevaras. Vårdcentralen, som tillfälligt flyttats, kommer att få ny fräscha lokaler i ett av husen. Lägenheterna ska möta en bred målgrupp, med storlekar från ett till fem rum och kök.



Under husen planeras ett större garage och två nya skyddsrum. Solceller blir en del av energiförsörjningen och en sopsugsanläggning byggs. De nya byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning.



– Vi tackar Signalisten för förtroendet och ser fram emot att i samverkan skapa fler hyresrätter i ett nytt kvarter i anrika Råsunda. Efter flera år av en dämpad marknad känns det väldigt roligt att starta ett stort hyresrättsprojekt av hög kvalitet, säger Linus Wåhlin, arbetschef på Veidekke.



Kvarteret Bollen är ett komplext projekt med utmaningar i form av höga grundvattennivåer, tunnelbanenätet som löper under delar av byggplatsen och det tätbebyggda området, där hänsyn behöver tas till både boende, pågående verksamheter och trafik. Projektet planeras stå färdigt våren 2029.

Ämnen