Scandic Arlandastad. Bild: Scandic Hotels.

Svag efterfrågan på alla marknader för Scandic

Bolag I december uppgick Scandics genomsnittliga beläggningsgrad till cirka 15 procent med fortsatt svag efterfrågan på samtliga marknader. De pågående hyresförhandlingarna har hittills resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt cirka 850 miljoner kronor.

I december uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden för Scandic till cirka 15 procent, vilket innebär att beläggningsgraden för det fjärde kvartalet var omkring 23 procent, i linje med bolagets prognos från 8 december. Efterfrågan har varit fortsatt svag på samtliga marknader och har påverkats av skärpta myndighetsrestriktioner.



Ungefär hälften av Scandics hotell har varit stängda över jul och nyårshelgerna, vilket haft en viss negativ effekt på beläggningsgraden i december och i början av januari.



Enligt Benchmarking Alliance sjönk marknadens RevPAR med mellan 59 och 72 procent i de nordiska länderna under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.



Scandics tillgängliga likviditet uppgick vid årsskiftet till cirka 1,9 miljarder kronor.



Baserat på nuvarande bokningsläge förväntas genomsnittlig beläggningsgrad uppgå till cirka 15 procent i januari. Även om Scandic räknar med en gradvis ökning under de kommande månaderna, förväntas beläggningen vara på en fortsatt låg nivå under det första kvartalet.



Sedan en tid tillbaka har Scandic förhandlat med hyresvärdarna och så här långt har dessa förhandlingar resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner om totalt cirka 850 miljoner kronor. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna gäller främst för 2020-2022 varav mer än hälften gäller för 2021.



Scandic anser att ytterligare hyresreduktioner är nödvändiga för att kunna hantera rådande marknadsläge och har pågående förhandlingar med ett flertal fastighetsägare.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

