K2A köper byggrätter i Lund – planerar bygga 600 studentbostäder

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal med Akademiska Hus om att förvärva en del av fastigheten Lund Studentkåren 4. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 138 miljoner kronor och innebär en byggrätt omkring 25 000 kvadratmeter BTA, vilket möjliggör utveckling av cirka 600 bostäder för studenter och forskare.

Transaktionen är K2A:s första stora investering efter att bolaget under 2023 och 2024 stärkt sin likviditet och sina finansiella nyckeltal genom ett flertal omfattande fastighetsförsäljningar.



– Den här affären är ett tydligt exempel på vår ambition att allokera kapital till de projekt där K2A kan skapa största möjliga värde. Lund är sannolikt den universitetsstad i Sverige där efterfrågan på studentbostäder är allra störst och Lunds kommun har höga ambitioner när det gäller klimatsmart byggande, säger Johan Knaust, vd på K2A.



Nordanö har agerat rådgivare till säljaren i affären.



Vid Lunds universitet studerar 47 000 studenter och antalet invånare i kommunen förväntas öka med cirka 15 procent under de kommande tio åren, från dagens 130 000. Lunds kommun har som mål att vara en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. I det ingår att utsläppen från byggsektorn ska vara nettonoll 2030.



Fastigheten är belägen i direkt anslutning till universitetsområdet i centrala Lund. Den del av fastigheten som avyttras utgörs av 15 000 kvadratmeter obebyggd mark med en lagakraftvunnen detaljplan som medger byggnation av bostäder. K2A avser att utveckla hela byggrätten och uppföra cirka 600 student- och forskarbostäder. Bostäderna avses utvecklas successivt i etapper med start 2026. Fastigheten har utmärkta förbindelser till kollektivtrafiknätet med nära anslutning till den nya spårvägen samt snabbussar till Malmö.



– Med sin direkta närhet till campus har fastigheten ett strategiskt läge för student- och forskarbostäder. K2A är en etablerad aktör med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning. Bostäderna de ska uppföra kommer att stärka campusområdets attraktivitet, vilket gynnar såväl Lunds universitet som Lund som universitetsstad, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.



– Akademiska Hus spelar en central roll i omställningen till hållbara och inspirerande campusområden. Genom den här transaktionen stärker vi vår förmåga att bidra till det arbetet och skapa bättre möjligheter för dagens och framtidens studenter, säger Johan Knaust, vd på K2A.



Transaktionen sker i bolagsform med ett överenskommet fastighetsvärde om netto 138 miljoner kronor. K2A kommer att tillträda fastigheten samt erlägga betalning av köpeskilling efter att erforderlig fastighetsbildning har vunnit laga kraft, vilket bedöms ske under andra kvartalet 2026.

