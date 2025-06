Det såldes och köptes fastigheter för 38 miljarder mer under 2024 än under 2023. Bild: iStock

Fastigheter för 320 miljarder kronor bytte ägare 2024

Transaktioner Antalet beviljade lagfarter under 2024 var drygt 122 000, vilket är drygt 10 000 fler än för 2023. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till nästan 320 miljarder kronor, vilken är 38 miljarder kronor högre än föregående år.

Det köptes både fler fastigheter och betalades mer för dem under 2024 än under 2024. Detta visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.



Det genomfördes 52 797 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter 2024, vilket är kring 6 000 fler än föregående år. Det är första året som antalet köp har ökat efter toppnoteringen år 2021 då över 60 000 köp noterades, det näst högsta värdet i tidsserien från 1992 och framåt.



För fastighetskategorierna fritidshus, lantbruk, hyreshus och industrier har antalet köp ökat för alla kategorier förutom för industrier jämfört med 2023. För fritidshus var antalet köp 9 464, vilket är en ökning med drygt 900. För lantbruk uppgick antalet köp till 3 565 och för hyreshus och industrier var antalet köp 953 respektive 509.



Priserna på permanenta småhus, enligt SCB:s fastighetsprisindex, för helår, var oförändrade mellan 2024 och 2023. För fritidshus ökade priserna med nästan 4 procent och för lantbruk med nästan 2 procent under 2024 jämfört med 2023. Mellan 2023 och 2022 föll priserna för alla tre fastighetstyper efter en längre period av prisuppgångar.



För de 20 kommuner med flest köp av fritidshus under 2024, varierar medelpriserna för fritidshus mellan 1,5 och 6,7 miljoner. I Älvdalen, Torsby och Skellefteå var medelpriset för ett fritidshus under år 2024 lägre än 2 miljoner kronor.

