Nivika köper fastigheten Ulricehamn Rönnehagen 2. Bild: Nivika

Nivika förvärvar fastighet i Ulricehamn

Transaktioner Nivika förvärvar fastighet i Ulricehamn från Connecting Capital och överlåter B-aktier som dellikvid.

Nivika har via en off market-affär förvärvat och tillträtt fastigheten Ulricehamn Rönnehagen 2, tillhörande förvaltningsområde Jönköping. Fastigheten omfattar totalt cirka 8 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta och underliggande fastighetsvärde uppgår till 123 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 8,4 miljoner kronor. Förvärvet finansieras dels med banklån och eget kapital, dels med återköpta B-aktier enligt bemyndigande.

– Detta förvärv utgör en typisk fastighet för Nivika med en stabil hyresgäst, hög överskottsgrad och hållbarhetsprofil belägen inom den västsvenska triangeln. Fastigheten kompletterar vårt befintliga bestånd på orten och bidrar till en ökad stabilitet och lönsamhet genom ett förbättrat förvaltningsresultat per aktie, säger Sverker Källgården, vd för Nivika Fastigheter.



Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2025, beslutat att överlåta 255 319 egna B-aktier i Nivika till Connecting Capital Invest AB till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt cirka 12 miljoner kronor. Överlåtelsen slutfördes den 27 maj 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av fastigheten via bolagsförvärv.



Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Connecting Capital och motsvarar en premie om 23 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 26 maj 2025. Efter överlåtelsen innehar Nivika 927 924 egna B-aktier.

