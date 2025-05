Daniel Gorosch och Theodor Jarnhammar. Bild: Catella

Catella utser Daniel Gorosch till Head of Corporate Finance Europe

Bolag Catella utser Daniel Gorosch till Head of Corporate Finance Europe och Theodor Jarnhammar till permanent vd för Corporate Finance Sverige.

Catella har utsett tillförordnad vd Daniel Gorosch till Head of Corporate Finance Europe efter tillkännagivandet att Rikke Lykke tillträder tjänsten som permanent vd för Catella Group den 15 augusti. I samband med utnämningen har tillförordnad vd för Catella Corporate Finance Sverige, Theodor Jarnhammar utsetts till permanent vd.



Daniel Gorosch började på Catella som Managing Director för Catella Corporate Finance Sverige i januari 2024 och utsågs till tillförordnad koncern-vd i september 2024. Rollen som Head of Corporate Finance Europe är nyinrättad och linjerar med koncernens strategi om ökad pan-europeisk tillväxt.



Daniel Gorosch har omfattande erfarenhet från transaktionsmarkanden i tidigare roller som vd för Colliers Sverige och JLL Sverige.

– Det känns väldigt inspirerande att få fortsätta bidra till utvecklingen av Catellas varumärke och rykte inom transaktionsrådgivning och avancerade kapitalmarknadstjänster. Rollen markerar betydelsen av affärsområdet Corporate Finance och vårt fokus på att vidareutveckla vårt erbjudande. Detta är min riktiga hemmaplan och jag ser verkligen fram emot att utveckla affärsområdet Corporate Finance tillsammans med mina kollegor runt om i Europa, säger Daniel Gorosch.



I samband med att Daniel Gorosch utses till Head of Corporate Finance Europe, har Theodor Jarnhammar, nuvarande tillförordnad vd för Corporate Finance Sverige utsetts till permanent vd för Corporate Finance Sverige. Under tiden som tf vd har han utvecklat och anpassat verksamheten genom nyckelrekryteringar och ett strategiskt fokus på marknadens behov av rådgivningstjänster. Utnämningen har trätt i kraft.

– Jag är förstås väldigt hedrad över att få fortsatt förtroende att leda och utveckla vår svenska verksamhet. Jag är också imponerad över vårt teams insatser den senaste tiden och kan konstatera att vi är väl positionerade för att leverera värde till våra kunder inom flera olika segment. Vidare ser jag fram emot en mer enhetlig strategi och ett närmare samarbete med våra kollegor inom Corporate Finance i Europa, under Daniels ledarskap, säger Theodor Jarnhammar.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har hittat en väg framåt som både utvecklar oss strategiskt och drar nytta av Daniels omfattande erfarenhet från transaktionsmarknaden. Den nya rollen medför viktig utveckling i linje med vår strategi och främjar kontinuitet med Daniel kvar i organisationen. Dessutom är det också glädjande att se Catellas värderingar förverkligas genom att utse Theodor till permanent vd för CCF Sverige, efter hans bidrag till att utveckla verksamheten. Det, och med Daniels omfattande expertis inom området samt om Catella som helhet, gör att vi ytterligare stärker vår position som en ledande rådgivare inom fastighetsrelaterad Corporate Finance och kapitalmarknadsrådgivning i Europa, kommenterar Rikke Lykke, tillträdande Group CEO.

