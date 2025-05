Selvaag AS säljer hela sitt bestånd till KLP Eiendom för 3,3 miljarder NOK. Bild: Colliers

Rekordaffär i Norge – Selvaag AS säljer till KLP för över tre miljarder

Transaktioner Selvaag AS har sålt hyresportföljen som ägs av Selvaag Utleiebolig, inklusive alla underliggande bolag, till KLP. Portföljen består av 17 projekt med cirka 1 000 moderna lägenheter i attraktiva lägen i Stor-Oslo och Bergen. Det totala fastighetsvärdet är 3,3 miljarder norska kronor, inklusive Mathildetunet i Lørenskog, som kommer att färdigställas före årets slut. Detta är den största hyresbostadstransaktionen någonsin i Norge.

Sedan starten 2014 har Selvaag Utleiebolig utvecklats till en ledande aktör på den norska hyresmarknaden. Bolaget har gradvis byggts upp under de senaste elva åren och äger och förvaltar cirka 1 000 lägenheter fördelade på 13 fastigheter i Stor-Oslo och 4 i Bergen. Den totala uthyrningsbara ytan (BRA-i) är 51 740 kvadratmeter och uthyrningsgraden är 98 procent. Portföljen består av välskötta fastigheter belägna i områden med stark efterfrågan och stabil hyrestillväxt.



Selvaag Utleiebolig är också den största privata aktören inom förmedlingsavtal i Norge, ett samarbete mellan Husbanken, kommunerna och privata ägare, som hjälper till att säkra bostäder för individer som inte själva kan komma in på hyresmarknaden. Under KLP:s ägarskap kommer de befintliga förmedlingsavtalen att fortsätta, dock utan inblandning av Husbanken.



USBL kommer att ta ansvar för den operativa förvaltningen av portföljen, inklusive de nuvarande tolv anställda.



Selvaag Utleiebolig har utvecklats i linje med ägarens mål och ambitioner. Det ekonomiska ramverket för privat ägande av hyresbostäder i Norge har dock förändrats avsevärt de senaste åren.



– Selvaag AS är ett företag som ägs av en familj som är engagerad i att bo och investera i Norge. Med den kraftiga ökningen av förmögenhetsskatten de senaste åren, särskilt för hyresbostäder, har fortsatt ägande av Selvaag Utleiebolig blivit ekonomiskt ohållbart. Den kombinerade effekten av förmögenhets- och utdelningsskatt gör fortsatt ägande för krävande. Vi är mycket glada över att företaget nu får en stabil och långsiktig ägare i KLP, med en erfaren förvaltare som USBL som en del av teamet, säger Frederik Selvaag, ordförande för Selvaag Utleiebolig.



– Detta är en utmärkt investering för oss som avsevärt stöder vårt mål att öka bostadsexponeringen. Med stöd av pensionsfonder från Norges kommunala sektor och hälso- och sjukvårdssektor har vi en långsiktig strategi för våra investeringar och strävar efter att säkerställa att högkvalitativa hyresbostäder fortfarande finns tillgängliga för dem som behöver det, säger Ellen Langeggen, vd för KLP Eiendom.



Transaktionen är villkorad av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.



Colliers var finansiell rådgivare i transaktionen och Selmer agerade som juridisk rådgivare till säljaren.

Ämnen