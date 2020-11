Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren: Inga anstånd eller rabatter för Q4

Bolag Stendörren ökar förvaltningsresultatet med 68 procent för niomånadersperioden.

Januari–september:

• Hyresintäkterna ökade med 8% till 481 miljoner kronor (443) och driftnettot ökade med 18% till 360 miljoner kronor (306).

• Förvaltningsresultatet ökade med 68% till 191 miljoner kronor (113).

• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 25% i genomsnitt.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174 miljoner kronor (85) motsvarande 6,17 kronor per aktie (3,02).

• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 32 miljoner kronor (127), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden.

• Periodens resultat uppgick till 164 miljoner kronor (184) motsvarande 5,81 kronor per aktie (6,52).



• Stendörren noterar fortsatt begränsade effekter av covid-19. För fjärde kvartalshyran har inga nya anstånd eller hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet behandlats.

• En extra bolagsstämma hölls den 30 september där det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 57 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget.



Vd Erik Ranje:

– De ökade hyresintäkterna (8% mot januari–september 2019) och det ökade driftnettot (18% mot januari–september 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 25% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

– I övrigt har perioden fortsatt präglats av det globala utbrottet av covid-19, även om förfrågningar från våra kunder kring hyreslättnader har minskat under de senaste månaderna. Covid-19 har fortsatt haft en begränsad påverkan på Stendörrens hyresinbetalningar.

