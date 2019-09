Täby Turf. Bild: SSM

SSM byggstartar Täby Turf

Bostäder Utvecklaren drar igång bygget med 178 hyresrätter.

Täby Turf är en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder och är attraktivt beläget nära Täby centrum och 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet.



Fastigheten får en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial av tegel och puts. Bostadsyta uppgår till 8 713 m2 och bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35 – 70 m2 BOA, varav 85 procent är ettor och tvåor med en BOA om 35 – 48 m2. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn. Inflyttning beräknas till 2021.



- Täby Turf är ett modernt och attraktivt hyresrättsboende med utmärkta kommunikationer, vilket morgondagens urbaniter efterfrågar. Det är därför med stor glädje som SSM idag tar det första trehövdade spadtaget för Täby Turf tillsammans med Täby kommun och Willhem, säger Mattias Lundgren, interim VD SSM.



- Täby Turf blir SSM:s första byggstartade hyresrättsprojekt och följer av bolagets tydliga tillväxtstrategi inom utveckling av hyresrätter, säger Mattias Lundgren, interim VD SSM.



Projektet är sedan tidigare sålt vidare via forward-funding till bostadsbolaget Willhem, motsvarande ett försäljningspris om 473,0 MSEK. SSM kommer att vinstavräkna Täby Turf successivt under byggnationstiden och projektet har en marginell resultatpåverkan under 2019.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen