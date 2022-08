Slumrande segmentet som kan bli nästa steg för Slättö

Bolag Slättös vd Johan Karlsson berättar för Fastighetssverige om utmaningarna hittills under året, hur han ser på marknadsläget och vad som blir Slättös viktigaste fokus under årets andra halva. Slättö är även nyfikna på att ta sig an något nischsegment framöver.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se