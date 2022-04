Skanska säljer The Loop i Lund för 570 miljoner kronor. Bild: Skanska

Skanska säljer The Loop i Lund för 570 miljoner kronor

Transaktioner Skanska säljer kontorsprojektet The Loop i Lund för cirka 570 miljoner kronor. Köpare är Vectura. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2022. Tillträde sker i samband med färdigställandet 2024.

Byggkontraktet är värt cirka 370 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2022.



The Loop, som utvecklats av Skanska Sverige, blir en kontorsbyggnad med sex våningsplan och en uthyrningsbar yta på cirka 10 500 kvadratmeter. Fastigheten innehåller ytor för kontorsytor och coworking, restaurang och en konsert- och evenemangssal som kan göras om till mässhall. Belägen mellan de världsunika forskningsanläggningarna ESS och Max IV, i hjärtat av expansiva Science Village i Lund, finns bästa förutsättningarna för att kontoret ska bli en ny kreativ mötesplats för forskare, entreprenörer och studenter.



The Loop blir ett Netto noll-energihus, vilket innebär att fastigheten producerar lika mycket energi som den använder på årsbasis. Bland annat kommer taket förses med en omfattande solcellsanläggning och byggnaden kommer att värmas upp av ett fjärrvärmesystem som nyttjar spillvärme från närliggande forskningsanläggningar. Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket till cirka 370 kg CO2/kvm BTA.



Byggstarten av The Loop är planerad till våren 2022 med färdigställande 2024. Skanska kommer fortsatt att vara närvarande i Science Village, genom den kommande utvecklingen av ytterligare två kontorsbyggnader.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

