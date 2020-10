Projektet Norra Vitsippan i Salem rymmer 108 lägenheter i sju hus som förses med solceller och solvärmepaneler. Bild: Skanska

Skanska och NREP satsar på netto noll

Energi/miljö I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadsområde som blir ett spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. En smart kombination av solfångare och bergvärme minskar energiåtgången med 80 procent, vilket kombinerat med solceller blir ett netto noll-energiprojekt. NREP köpte tidigare i år projektet.

Projektet Norra Vitsippan i Salem rymmer 108 lägenheter i sju hus som förses med solceller och solvärmepaneler. Med det innovativa systemet HYSS, Hybrid Solar System från företaget Free Energy Innovation, sammanförs solenergi och bergvärme med ett unikt styrsystem som flyttar energin dit den gör störst nytta, med en kraftigt ökad effektivitet som följd.



– Målsättningen här är att ta ett steg fram i jakten på att bli klimatneutrala och rita om kartan för hur vi löser energifrågan i flerbostadshus. Hittills har de flesta bostadsutvecklare kämpat med att få ner energiförbrukningen genom tätare hus och bättre isolering, men det här är ett nytt steg som hjälper oss att nå ännu längre, säger Anders Degerstedt, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.



För blivande fastighetsägaren NREP är Norra Vitsippan ett betydande kliv i en redan utstakad riktning.

– Vi vill vara pionjärer inom hållbarhet och arbetar redan i dag med att ställa om alla våra fastigheter till hundra procent förnyelsebar energi i och med att vi anslutit oss till RE100. Det här är början på nästa steg. HYSS-lösningen som Skanska levererar tycker vi är jätteintressant då den är ett relativt enkelt sätt att kombinera teknik som faktiskt redan finns. Det går att komma ner i en netto noll-lösning, säger Rickard Langerfors, chef för bostäder på NREP.



Norra Vitsippan färdigställs under tredje kvartalet 2021.



FAKTA/ Så här fungerar HYSS:

Solpaneler värmer varmvatten som används dels för att effektivisera värmepumpen samt för att återladda värme till berget under sommarhalvåret. På detta sätt motverkas utarmningen av energi i borrhålen och en hög effekt säkerställs i systemet under vinterhalvåret. Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med hela 80 procent jämfört med konventionell uppvärmning av flerbostadshus. Systemet når en årsåtervinningsgrad på 5 (SCOP), vilket är unikt för värmepumpsbranschen.



Skanska och NREP har lagt till solceller som alstrar all den el husen kräver under ett år och skickar ut överskottsel till andra användare på elnätet. Resultatet blir Skanskas första hyresbostadsprojektet som når netto noll-energianvändning, det vill säga producerar lika mycket energi under ett år som husen använder.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

