SFV hyr ut 17 000 kvadratmeter i centrala Stockholm

Uthyrning Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm får nya hyresgäster. Byggnaden omfattar 30 000 kvadratmeter, av dessa förhyr kontors- och konferensföretaget 7A 17 000 kvadratmeter, vilket gör detta till en av Sveriges största förhyrningar i år. Inflyttningen planeras till början av 2020.

Centralposthuset på Vasagatan gör skäl för sitt namn. Beläget bara ett stenkast från Stockholm Centralstation utmärker sig den rödgula tegelbyggnaden med klocktornet som sitt signum. Fasaduppbyggnaden och de välbevarade hallarna är ett mästerverk från 1903 signerat den berömde arkitekten Ferdinand Boberg. Fastigheten, som länge var hem åt posten, har sedan 2004 förvaltats av Statens Fastighetsverk och hyrts ut till Regeringskansliet. Men nu skrivs ny historia – då 7A tar emot nycklarna och flyttar in i huset. Fredrik Hultman, vd på 7A, berättar om projektet:



– Många har varit intresserade av Centralposthuset men till slut var det vi som lyckades vinna Statens Fastighetsverks förtroende att förvalta denna unika byggnad. Den 2 december kliver vi in genom dörrarna och ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare få göra Centralposthuset till en av Stockholms mest professionella, personliga och välkomnande centrala mötesplatser.



Till årsskiftet inleds en ny era i Centralposthuset, när lokalerna förvandlas till kontorsmiljöer om 10 000 kvadratmeter med möjlighet att ta över hela våningsplan. Det nya konceptet kallas Flex Office och innebär avskilda kontor anpassade för större företag som är i behov av skräddarsydda ytor – men fortfarande vill ta del av alla servicefördelar som ett traditionellt kontorshotell erbjuder. Fredrik Hultman:



– Vi ser stor potential i området kring Vasagatan och kapaciteten som Posthuset erbjuder. Med Flex Office kan vi nu erbjuda privata kontorslösningar även till större företag, utan att de går miste om all kringservice som vi erbjuder våra hyresgäster på kontorshotellet. Samtidigt vill vi skapa den bästa arbetsplatsen i city på Stockholms mest tillgängliga adress. Det handlar om mer än kvadratmeter, lika viktigt är att skapa en trivsam kontorskultur som stärker det egna arbetsgivarvarumärket och ger utrymme för både företag och individen att utvecklas.



– Vi är övertygade om att marknaden är i behov av långsiktiga kontorslösningar och Posthuset erbjuder plats för den enskilda firman till större bolag med hundratals anställda. Här ska våra hyresgäster känna att det finns kapacitet att ta större ytor i takt med att bolaget växer. Vi kommer även att erbjuda uthyrningsbara ytor till momsbefriande verksamheter – något som vi vet är en utmaning för många i nuläget.



Fredrik Hultman vet vad han talar om. Sedan starten 2006 har 7A vuxit till ett företag med ett sextiotal medarbetare på attraktiva adresser i Stockholm, bland annat på Strandvägen och Odenplan. Tillväxt ligger i företagets DNA och efter 14 år i branschen vet 7A hur man levererar kundupplevelser i toppklass.



Posthuset kommer inte bara att bli hem åt företag som söker kontor. Det kommer även att erbjuda lokaler och högklassig service för alla typer av event och konferenser, enligt Fredrik Hultman:



– Vi vill skapa inspirerande miljöer för fysiska möten. Det är en möjlighet för alla i näringslivet att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter. I Posthuset kan vi arrangera allt från förtroliga möten till att erbjuda Stockholms mest flexibla och centrala kongressalternativ.



– Posthuset kommer också att bjuda på allt det där som är avgörande för att skapa lyckade möten. Den rätta känslan, maten och bemötandet som höjer nivån på upplevelsen och får den att fastna hos besökaren.



7A erbjuder sedan tidigare konferens- och kontorslösningar på tre attraktiva adresser i centrala Stockholm.

