Scandic öppnar klimatneutralt hotell i Sundsvall

Uthyrning Scandic Hotels har tecknat ett långt hyresavtal med Skanska om ett nytt hotell med 210 rum i centrala Sundsvall. Det nya hotellet kommer att konstrueras i trä och således ha en mycket hög miljöstandard. Hotellet förväntas öppna under 2024 och kommer att heta Scandic Sundsvall Central.

Fastigheten kommer att byggas med en trästomme, träfasad och med trä i interiören. Den byggs i enlighet med den högt rankande miljöcertifieringen, LEED Guld. Med energieffektiva materialval och solpaneler på taket blir detta ett hotell med mycket hög energistandard som kommer att vara helt klimatneutralt under sin livstid.



Sundsvall är en attraktiv hotellmarknad med ett starkt lokalt näringsliv kombinerat med växande turism. Scandic har sedan tidigare två hotell i Sundsvall med totalt 312 rum.

– Scandics nytillskott i Sundsvall blir en modern och attraktiv mötesplats med ett optimalt läge i en intressant region där vi ser en växande hotellefterfrågan. Vi har tillsammans med Skanska utvecklat hotellet under två års tid och det känns givetvis mycket positivt att ytterligare stärka vårt hotellerbjudande i Sundsvall, säger Peter Jangbratt, chef för Scandic Hotels Sverige.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får in Scandic som hyresgäst. Ett företag som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet och som vi även haft nära samarbete med i andra projekt, säger Joakim Åkesson, regionchef på Skanska Sverige.

