SBAB: Fortsatt stigande bostadspriser i juli

Bostäder Under juli steg lägenhetspriserna i samtliga regioner utom i Storstockholm där de sjönk med 0,3 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö och södra Sverige. Under samma period steg också villapriserna i alla regioner utom Storgöteborg där de sjönk med 1 procent. Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna.

– Trots ett av de mörkaste åren för svensk ekonomi någonsin fortsätter bostadspriserna att stiga på bred front efter den temporära nedgången i april under den mest akuta fasen av coronakrisen. Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom i Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



– Stödinsatser i form av korttidspermitteringar och annat som hållit nere arbetslösheten samt fortsatt mycket låga bolåneräntor har troligen bidragit till den – trots coronakrisen – positiva utvecklingen på andrahandsmarknaden för bostäder. Arbetslöshetsutvecklingen i höst blir avgörande för den fortsatta prisutvecklingen, vilken påverkas inte bara av utvecklingen av corona i Sverige utan också i de länder som Sverige har mest handelsutbyte med, säger Robert Boije.

