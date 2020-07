Tosito byggstartar tidigare än planerat. Bild: Tosito

Säljsuccé för Tosito – byggstartar tidigare än planerat

Bygg/Arkitektur Tosito har beslutat om byggstart av etapp 1 i BRF Vättervyn i Habo med 30 bostadsrätter. Trots coronapandemin är hälften av lägenheterna sålda på två månader.

Tosito köpte Kärnekullaområdet i december 2019 med målsättning med byggstart efter ett år. Men nu kan bolaget redan i augusti byggstarta infrastruktur/vägar och första bostadskvarter i oktober.



Kärnekulla blir en helt ny del av Habo nära Jönköping, nära naturen – och nära hjärtat. Områdets byggnation påbörjas under 2020 och kommer att omfatta 800 bostäder: bostadsrätter, hyresrätter och radhus. Kärnekulla planeras erbjuda skola, förskola, idrottshall, mataffär, butikslokaler samt övrig service.



Tositos ambition är att Kärnekulla ska ge en helt ny upplevelse men ändå kännas tryggt från början. Bekymmersfritt, barnvänligt, tillgängligt – oavsett var i livet och vardagen du befinner dig. Vi vill utveckla bygden kring Kärnekulla, som vi gör i Munksjöstaden och på Strandängen. Med fokus på och ansvar för helheten. Vi har spanat på Kärnekulla sedan länge, kanske det mest attraktiva området i ett starkt växande Habo, med närhet till allt.



Först ut på området är BRF Vättervyn som växer fram i tre steg – för att bli en fastighet med 90 lägenheter i bostadsrättsform. Den första etappen kommer bestå av 30 lägenheter, färdiga för inflytt våren 2022.



Lägenheterna varierar i antal rum och kvadrat, från 1 till 4 rum och kök mellan 24 och 111 kvadratmeter – samtliga med balkong eller uteplats och vidsträckta naturvyer. Några lägenheter är byggda i etage och ett fåtal har terrasser med helt obruten vätterutsikt.



Alla lägenheter har uppvärmning via vattenburen golvvärme och tillgång till parkeringsplatser. Dessutom finns bastu, gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och grönområden inom föreningen.



– Att skapa möjligheten att köpa en lägenhet med det läge som Brf Vättervyn erbjuder, känns riktigt bra. Ett spännande projekt som kompletterar våra andra projekt och ger en spännande mix i vårt utbud. Vi ser framemot att inom kort besluta om mer sälj och byggstarter av radhus, hyresrätter och kommersiella delar. Kommunen planerar för byggstart av skola, förskola, idrottshall vilket innebär att ca 5-6 kvarter kommer vara i byggnation under 2021 med inflyttningar/öppningar under första halvåret 2022, säger Tommy Fritz, vd på fastighetsbolaget Tosito.

