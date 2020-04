Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel. Bild: Svensk Handel

Så mycket tappade modehandeln i mars

Handel Försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade i mars med 38,8 procent jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen hade det ännu tuffare och föll med hela 47,1 procent. Det visar Stilindex från Svensk Handel Stil.

På grund av coronavirusets effekter och dess stora påverkan på försäljningsutvecklingen är Stilindex för mars månad kompletterad med uppdelade siffror för perioderna 1-11 mars, samt 12-31 mars.



Tappet för kläder var 18 procent under 1–11 mars och hela 49,4 procent under 12–31 mars. Tappet för skor var 18,1 procent under den första delen och 57 procent under senare delen av mars.



Den 11 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för samhällssmitta i Sverige var mycket hög och regeringen beslutade om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 500 personer, vilket fick stor påverkan på människors beteende.



– Modehandelns försäljningstapp var dramatiskt under mars månad, framförallt under månadens andra halva där försäljningen, enligt Stilindex, föll med upp emot 50-60 procent. Det speglar dessvärre det mycket allvarliga läge som råder i stora delar av sällanköpsvaruhandeln just nu, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.



– Butikernas e-handel har gått något bättre men kompenserar inte på långa vägar för det totala försäljningsbortfallet. Coronakrisen skapar en stor oro i samhället som gör att folk både håller sig hemma, men också håller i sina pengar, säger Johan Davidson.



– Behovet av kraftfulla åtgärder för att tillfälligt lätta på företagens kostnadsbörda kan inte nog betonas, ytterst handlar det om att rädda företag och jobb. Det krävs en högre subventionsgrad vid korttidspermitteringar för att undvika omfattande uppsägningar, och inte minst ett genombrott i hyresfrågan där regeringens stödpaket inte når fram till modehandlare och andra utsatta företag inom handeln, säger Johan Davidson.

