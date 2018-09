Prologis hyr ut mer till DHL i Torslanda

Uthyrning Prologis har tecknat ett långt hyresavtal med DHL Supply Chain för en mer än 9000 kvadratmeter stor logistiklokal, resterande delen av DC4 i Prologis logistikpark i Torslanda i Göteborg.

Bild: Prologis

Prologis hyr 9000 kvadratmeter till DHL i Torslanda, Göteborg. Prologis hyr 9000 kvadratmeter till DHL i Torslanda, Göteborg.

DHL Supply Chain är en av Prologis största kunder i världen med nästan 1 000 000 kvadratmeter leasad yta. Genom det här avtalet tar DHL över hela fastigheten DC4. Tillsammans med fastigheten DC2 i samma område disponerar nu DHL nästa 30 000 kvadratmeter i Prologis logistikpark 1 i Torslanda.

Den nya lokalen kommer fullt ut att användas för en kund som DHL nyligen signerade ett långsiktigt avtal med, där verksamheten startar under Q2 2019.



– Det känns bra att kunna expandera vår närvaro och växa i en så viktig region som Göteborg, både för oss och våra kunder. Prologis har varit en mycket värdefull partner i det här projektet och har visat en fantastisk flexibilitet när det gäller att möta våra behov, säger Anders Mars, Head of Business Development and Account Management på DHL Supply Chain Norden.



– DHL är en av våra viktigaste kunder och vi uppskattar att de just valt att samarbeta med oss när de vill expandera i göteborgsområdet. Våra logistikparker i Torslanda har en strategisk placering för alla företag som vill vara nära Göteborgs hamn och samtidigt vara väl positionerade för att nå ut i hela Norden, säger Bram Verhoeven, Prologis regional head Northern Europe.



Tillgängligheten på lediga lokaler i Göteborgsområdet ligger nu på historiskt låga nivåer. En helt ny byggnad, DC3 i Prologis Logistikpark II, är nu under uppförande och kommer att vara färdigställd under första delen av 2019. Den första hyresgästen, Storex, flyttar in i början av året. Intill Storex lokaler byggs samtidigt ytterligare två nya enheter på totalt 14 400 kvadratmeter, som ska vara färdigställda under andra kvartalet 2019. Dessa två enheter är nu tillgängliga för att leasa, samtidigt som det är en stor efterfrågan på moderna logistiklokaler i Göteborgsregionen.

