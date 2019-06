Peab hyr ut toppvåningarna i The Point

Bild: Peab

Publicerad den 1 Juni 2019

Uthyrning Nu står det klart att IT-bolaget System Verification flyttar in på de två översta våningarna i The Point.

De får dessutom sällskap längre ner i huset av Babyliss Nordic AB, Corplus och Emerse Sverige AB.



Kontorshuset The Point på Hyllie i Malmö blir 29 våningar och 110 meter högt. Nu har flera intressanta hyresavtal tecknats.



– Att System Verification väljer att teckna avtal i The Point är riktigt roligt. Vi har hyrt ut till dem tidigare och är nu mycket glada att få hjälpa dem till ännu ett nytt kontor, säger Pia Andersson, VD, Annehem.



System Verification sitter redan idag på Hyllie Stationstorg så flytten blir kort, men desto högre. På våning 28 och 29 kommer man nu anpassa våningarna efter kundens specifika önskemål.



– Vi har länge haft ögonen på The Point, och tycker att hela det visionära konceptet och premiumkänslan passar oss perfekt. Dessutom är läget, integrationen till Quality Hotel View och inte minst utsikten vi får på våning 28 och 29 fantastiskt, säger Hamdija Jusufagic, Group CEO System Verification.



The Points lobby blir integrerad med Quality Hotel View där man i de allmänna ytorna kommer mötas av bland annat bemannad reception, handblåsta armaturer från Stoft Studio och konstverk av Jenny Nordberg.



System Verification får sällskap av Babyliss Nordic AB som lämnar sina lokaler i Emporia och flyttar in på våning 21. Emerse Sverige AB har skrivit avtal på våning 12 och lämnar sina nuvarande lokaler i Lund. Även Corplus lämnar sina nuvarande lokaler i Västra Hamnen och flyttar in på våning 11.



– För oss på Corplus känns det verkligen spännande att kunna ta vår starkt expansiva verksamhet vidare i en premiumbyggnad som The Point. Det kommer även bli ett lyft för oss att sitta på Hyllie där trafiksituationen är bättre än där vi sitter idag samt att det är ett utmärkt pendlingsläge, säger Jon Cervin, CEO på Corplus i Malmö.



Det finns ytterligare hyresgäster som tecknat avtal, men som ännu inte offentliggjorts.



– Att vi nu gjort flera intressanta uthyrningar visar att The Points läge och erbjudande tilltalar en bred kundkrets. Vi hoppas att mixen av företag ska skapa en unik dynamik i huset och en bra miljö för företagen att växa och utvecklas i, säger Pia Andersson, VD, Annehem.

