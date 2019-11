ÖoB öppnar nytt varuhus i Märsta. Bild: Liza Simonsson

ÖOB expanderar – öppnar nytt varuhus i Märsta

Handel Lågpriskedjan ÖOB har öppnat sin 95:e butik – ett fristående varuhus i Märsta utanför Stockholm. Det blir lågpriskedjans 14:e etablering i Stockholms och ytterligare ett steg i företagets satsning i storstadsregionerna.

Den 14:e november öppnar ÖOB ett nytt varuhus i Märsta på drygt 2 200 kvadratmeter. Nyetableringen har flera konceptuella uppdateringar och är fyllt med överraskningar och kända varumärken till marknadens lägsta priser.

– Varuhuset i Märsta är vår 14:e etablering i Stockholm och 18:e i regionen med ett starkare erbjudande än någonsin, säger Fredrik Johanson, kommersiell chef på ÖOB.



Märsta är bolagets 95:e varuhus och inför 2020 höjer ÖOB etableringstempot och siktar nu på nya etableringar med både stormarknadskonceptet och det mindre citykonceptet. ÖOB City är butiker i högtrafikerade lägen i stadskärnorna och gallerior. Under Q1 kommer bolaget att förstärka sin närvaro i Malmöregionen ytterligare.

– Vi är ständigt på jakt efter attraktiva lägen i storstadsregionerna där vi ser den största tillväxtpotentialen. Under nästa år har vi flera nyetableringar på gång, näst på tur står Malmö, säger Fredrik Johanson.



Under 2018 ingick Runsvengruppen, som driver ÖOB, ett samarbetsavtal med Norges största lågpriskedja Europris.

– Under det gångna året har vi samordnat inköpsarbetet för att ytterligare stärka vårt erbjudande. Nu kan våra kunder börja se effekterna av samarbetet i form av ett bredare sortiment och ännu lägre priser, säger Oskar Svensson, arbetande styrelseordförande.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen