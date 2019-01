Only etablerar sig i Smedjan

Uthyrning I början av februari 2019 etablerar sig butiken Only i Smedjan Galleria. Fastighetsägaren Diös färdigställer just nu lokalen att stå färdig för invigning.

Only är en del av modekoncernen Bestseller som även driver konceptbutiker som Vero Moda, Jack & Jones, Vila med flera. I början av 2019 etablerar de sig i Smedjan med en yta på cirka 170 kvadratmeter.

– Vi är glada över att kunna fortsätta välkomna starka varumärken till Smedjan. Handeln i Luleå utvecklas och det är roligt att vi får vara en del av det. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med stadsutveckling i Luleå med nya och moderna koncept under nästa år, säger Åsa Johansson, förvaltare, Diös Luleå.

– Only har gjort en otrolig resa under de senaste fem åren. Vi har primärt haft fokus på två saker – våra produkter och våra medarbetare. Hos Only vet vi att våra medarbetare gör stor skillnad. Butiken i Smedjan blir den nionde i Sverige och vi har planer på 50 butiker inom tre år, säger Jens Kristian Holberg, regionchef på Only.

