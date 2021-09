Fastigheten Ångmaskinen 4. Bild: Webbkompetens

Olov Lindgren köper på Södermalm

Transaktioner Olov Lindgren köper två fastigheter på Södermalm i Stockholm. Bolaget äger nu 44 fastigheter på Södermalm.

Fastigheten Urvädersklippan Mindre 9 på Götgatan innehåller kontor, bostäder och butiker med tillträde 30 september. Fastigheten Ångmaskinen 4 på Bergsunds strand består till största del av bostäder och tillträde sker 1 november.



– Huset på Bergsunds strand är vårt tredje på gatan och även om vi har 44 fastigheter på Södermalm så finns ingen strategi att växa just där. Vi utvärderar köp av både kommersiellt och bostäder och att bygga hyresrätter i hela Stockholm, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.



Säljare av fastigheten på Bergsunds strand är en privatperson och säljare av fastigheten på Götgatan är FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening. Båda fastigheterna passar väl in i det befintliga beståndet. Husen har välbevarad stil från respektive byggår med tidstypiska detaljer och dekorativa fasader.



– De passar väl in i vårt långsiktiga perspektiv och det ska bli roligt att bli bekant med såväl hyresgäster som hus, kommenterar Sven Renström.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

