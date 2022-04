Olov Lindgren hyr ut på på Birger Jarlsgatan 58. Bild: Olov Lindgren

Olov Lindgren hyr ut på Birger Jarlsgatan

Uthyrning Olov Lindgren har tecknat ett treårigt avtal med Nordic Knots om kontorslokaler på 490 kvadratmeter på Birger Jarlsgatan 58. Inflyttning sker 1 juli.

Nordic Knots grundades 2016 i New York och har större delen av sina kunder i USA och Europa men planerar nu att växa på den svenska marknaden. Deras mattor designas i en ateljé i Stockholm och tillverkas för hand i Indien.



– Vi är väldigt glada över att Nordic Knots väljer att öppna sitt showroom här. Deras känsla för skandinavisk design kommer att passa fint in i den unika lokalen, säger Henrik Spännare, chef Kommersiell förvaltning på Olov Lindgren.



Lokalen är en tidigare biograf och unik i sitt slag. Entrén är storslagen och den breda marmortrappan leder upp till första våningen där biografens balkonger och de stora ljuskronorna fortfarande finns kvar.



– Vi letade efter en lokal där vi kan skapa något som blir vårt hem och när vi steg in i lokalen kändes allt rätt, säger Liza Laserow-Berglund, medgrundare på Nordic Knots.

– Dessutom hade vår kontaktperson på Olov Lindgren en personlig och trevlig känsla för uthyrning vilket vi tyckte om.

