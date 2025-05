Life City i Hagastaden Bild: Atrium Ljungberg/Måns Berg

Nya avtal i Atrium Ljungbergs Life City

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med life science-bolaget Biolamina som flyttar till Life City i Hagastaden. Avtalet omfattar 830 kvadratmeter och består av både labb- och kontorslokaler. Samtidigt utökar Immedica Pharma sina befintliga lokaler i huset med 550 kvadratmeter.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Life City. Vi är på en tillväxtresa och för oss är det helt rätt att ha en bas i Hagastaden, nära KI Science Park där vi en gång startade. Här sitter vi i ett strategiskt viktigt sammanhang med närhet till både forskning och andra aktörer inom life science, säger Klaus Langhoff-Roos, CEO på Biolamina.



Samtidigt som Biolamina väljer att flytta in så utökar även Immedica Pharma sina lokaler i huset till totalt 1 600 kvadratmeter. De båda hyresgästerna har haft stort fokus på hållbarhet och återbruk i de nya lokalerna. Dessutom har Life City nyligen fått högsta hållbarhetscertifieringen Breeam Outstanding (post construction), som en av endast tolv byggnader i Sverige,



– Vi är glada att hälsa Biolamina välkomna och att Immedica Pharma väljer att utöka i Life City. Vi ser att många innovativa bolag söker sig hit och det finns en internationell atmosfär i Hagastaden. I takt med att stadsdelen växer öppnar dessutom allt fler restauranger, butiker och olika former av träningsmöjligheter, sådant som uppskattas av de som arbetar här, säger Catarina Lennartsson, leasing manager på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalen med Biolamina och Immedica Pharma är så kallade gröna hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

