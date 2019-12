Marie Lithén öppnar ny restaurang i Årekompaniet. Bild: Diös

Ny restaurang öppnar i Årekompaniet

Uthyrning Nu är det klart att krögaren Marie Lithén blir ny hyresgäst till Diös och startar ny kafé- och restaurangverksamhet på Kurortsvägen 20, Årekompaniet, i Åre. Hon drev tidigare Café Torget och fortsätter nu med inriktning på restaurang, kafé och catering. Lokalerna utvecklas just nu till ett modernt restaurangkoncept med ny teknik och interiör. Öppning beräknas till början av mars 2020.

Annons

Den nya restaurangen, Kura Krogen, har fått sitt namn efter Fjällkuranstalten som fanns i huset när det byggdes. De kommer att servera vällagad mat från grunden, take away, afterwork, fikabuffé, bak- och matlagningskurser samt catering till de cirka 300 personer som arbetar i Årekompaniet och för alla besökare.

– Vi känner oss jätteglada och peppade över att Kura Krogen vill etablera sin verksamhet mitt i fantastiska Årekompaniet. I fastigheten finns idag drygt 300 personer som dagligen arbetar och vi är övertygade om att Marie med personal kommer att skapa en härlig mötesplats och bli ett uppskattat tillskott i huset. Här sitter sedan tidigare företag som House Be, STC, Polisen, Hälsocentralen, Skistar, Elevenate, Campus och många fler, säger Cristin Seger, förvaltare, Diös.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu slår upp portarna till en riktigt bra restaurang och mötesplats mitt i Årekompaniet. Vårt nya läge känns helt perfekt och vi ser fram emot att lära känna alla nya kollegor i huset och har planer på att anordna events och andra evenemang för att skapa en plats där människor vill vara, umgås, äta och kura på. Vi är jätteglada och tacksamma över vårt fina samarbete med Diös och ser fram emot att skapa ett inspirerande Åre tillsammans. Vi vill hälsa alla nya och gamla kunder varmt välkomna till oss i mars 2020, säger Marie Lithén, ägare, Kura Krogen.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen