Newsec tar över förvaltningen av SPP:s bostäder

Bolag SPP fastigheter har ett bestånd om 1 600 bostäder i Sverige. Newsec tar den 1 mars 2022 över totalförvaltningen av SPP Fastigheters bostadsfastigheter. Uppdraget omfattar bostadsförvaltningen om cirka 80 000 kvadratmeter i Helsingborg, Malmö och Stockholm.

Gemensamt kommer Newsec och SPP Fastigheter bygga framtidens fastighetsförvaltning med syfte att skapa en långsiktig hållbar avkastning, med nöjda hyresgäster samt miljö och social hållbarhet i fokus.



– Newsec erbjuder ett brett tjänsteutbud och är ett resursstarkt bolag med lång erfarenhet, tillsammans har vi möjlighet att förvalta och utveckla vårt bostadsbestånd inte minst med blicken på de digitala lösningar som Newsec kontinuerligt utvecklar, säger Marita Loft, vd Storebrand Fastigheter.



Newsec Property Asset Management är idag näst störst i Europa, mätt i kvadratmeter under förvaltning, och bygger en gemensam nordisk struktur med fokus på innovation. Framtidens fastighetsförvaltning präglas av en hög grad av teknik- och hållbarhetsfokus. På bostadssidan förvaltar Newsec idag totalt 13 miljoner kvadratmeter bostäder.



– Newsec erbjuder effektiv förvaltning bland annat genom vår digitala plattform för hyresgästkommunikation och stöttar fastighetsägaren i sitt hållbarhetsarbete. Vi samarbetar nära kommuner, skolor och andra aktörer för att säkerställa en social- och ekonomisk hållbarhet i de områden vi verkar i, säger Eric Johansson, vd, Newsec Property Asset Management Sverige.

