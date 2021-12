Bild: Istock

New Property rekryterar trio

Bolag New Property förstärker sitt team med tre nya medarbetare från bland annat Swedbank och Alexander White.

Till teamet inom affärsområdet Transaktion rekryteras Per Lind och Ebba Barkenbom. Per Lind ansluter från en roll som Client Executive på Swedbank Midcorp Real Estate där han jobbat med fastighetsfinansiering för medelstora fastighetsbolag. Ebba Barkenbom kommer närmast från Alexander White där hon arbetat med projektutveckling och dessförinnan på Oscar Properties.

– Med över 25 års erfarenhet inom fastigheter och finansiering har Per en gedigen erfarenhet och stort nätverk i branschen. Med Per som Senior Director hoppas vi kunna leverera ännu mer värde till våra kunder. Ebba kommer arbeta med analys och marknad för att möta upp den större efterfrågan på affärer vi sett under hösten, säger Fredrik Leifland, vd på New Property.



New Property har även anställd Axel Berke som uthyrare. Han kommer närmast från JOOl Capital Management där han jobbat med utveckling och försäljning av finansieringslösningar.

– Vårt uthyrningsteam går också starkt för tillfället och vi har fler förfrågningar på uthyrningar än vi för tillfället klarar av. Därav känns det extra bra att vi kan stärka upp vårt uthyrningsteam med Axel som med sin erfarenhet blir ett bra och viktigt tillskott. I och med dessa rekryteringar och för att ge plats åt några ytterligare medarbetare flyttar vi från Sibyllegatan till nya lokaler om knappt 400 kvadratmeter på Nybrogatan 39 vid Östermalmstorg vid årsskiftet, säger Fredrik Leifland.

