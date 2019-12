Brf Atomen. Bild: MVB

MVB bygger åt HSB i Ursvik

Bygg/Arkitektur HSB Bostad har gett MVB i uppdrag att bygga en fastighet med totalt 64 bostadsrätter åt Brf Atomen i Ursvik.

Ursvik är Sundbybergs stads största utbyggnadsprojekt. Området ska utvecklas i etapper med bostäder, skolor, service, idrottsanläggningar och grönområden fram till omkring 2026, då närmare 18 000 invånare beräknas bo i stadsdelen. HSB:s nya fastighet är belägen i kvarteret Atomen intill Forskarparken.



Entreprenaden omfattar en fastighet med två byggnader på vardera sex våningar, exklusive garage och källare under fastigheten.

– Vi ser fram emot att erbjuda ett så fint projekt till HSB-medlemmarna och är extra glada över vårt kontrakt med MVB Öst, som också innebär att vi genom dem kan erbjuda personer från närområdet som står utanför arbetsmarknaden tjänster eller praktikplatser, säger Wafa Knutson affärsområdeschef produktion på HSB Bostad.

– Det känns roligt att få fortsätta samarbetet med HSB Bostad och vara med i utvecklingen av staden. Kvarteret Atomen i Ursvik har ett fantastiskt läge och blir en riktigt fin fastighet som kommer att genomsyras av kvalitet och hållbarhet, säger Per Ununger, vd för MVB Öst.



Inflyttning beräknas påbörjas under kvartal 4, 2021. Ordervärdet är cirka 123 miljoner kronor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

