Christian Ridderborg, uthyrningsansvarig hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Bild: Einar Mattsson

Mathem öppnar "light store" på Södermalm

Uthyrning Mathem öppnar sin första så kallade "light store" på Södermalm, mitt i ett område med många hushåll. Lokalen är 530 kvadratmeter stor och kommer att fungera som ett mindre e-handelslager, varifrån ordrar av dagligvaror snabbt kan plockas och levereras direkt hem till kunder i närområdet. Mathems nya "light store" ligger i hörnet av Swedenborgsgatan och Magnus Ladulåsgatan.

– Att Mathem, som är en stor och etablerad e-handelsaktör i framkant, flyttar in och etablerar en snabb, lokal e-handelstjänst gagnar våra hyresgäster och hela området. Att hyra ut till en aktör som adderar värde är en del av vår uthyrningsstrategi. Det är första gången som vi hyr ut yta till en matbutik som bara vänder sig till online-kunder. Med tanke på hur rätt det ligger i tiden är det troligen inte sista gången, säger Christian Ridderborg, uthyrningsansvarig på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.



– Vi är väldigt glada över att ha hittat en lokal som passar så bra för våra behov. Vi tillträdde lokalen den 8 november och började direkt att anpassa lokalen efter vårt nya kunderbjudande, som gör det möjligt för kunder att beställa sina dagligvaror online och få dem hemlevererade direkt. Det är ett mycket bekvämt komplement till storhandlingen, och förenklar vardagen ytterligare för människor i närområdet. Vi planerar för att kunna leverera de första varorna härifrån under början av 2022, säger Sara Tranarp, Head of Business Development på Mathem.



Einar Mattssons uthyrningskonsult är New Property Retail and Development.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

