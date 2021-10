Logicenters färdigställer unikt lager åt Finnish Design Shop. Bild: Logicenters

Uthyrning Nu flyttar Finnish Design Shop, världens största webbutik specialiserad på nordisk design, in i Logicenters nya anläggning i finska Åbo. Avtalet avser ett unikt lager på en yta om 12 000 kvadratmeter där både design och miljö har stått i centrum vid utvecklingen.

I december 2020 tecknade Logicenters ett hyresavtal med e-handlaren Finnish Design Shop. Logicenters har sedan dess utvecklat fastigheten för att bemöta e-handlarens behov. Logistikanläggningen är försedd med ett nytt huvudkontor, moderna kontorslokaler för de anställda i Åbo, ett showroom och automatiserat lager för mindre produkter. Förutom arkitektur i högsta klass och betoning på design har hållbarhets- och miljöaspekten spelat en stor roll i utformningen av fastigheten.

– Vi är mycket glada att äntligen få välkomna Finnish Design Shop till vår anläggning i Åbo. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda toppmoderna anläggningar som möter våra hyresgästers olika behov. Detta samarbete blir ett tydligt bevis på vad vi kan erbjuda våra hyresgäster. Hållbarhet är något som genomsyrar vår verksamhet vilket blev tydligt i val av material och energilösningar för anläggningen i Åbo, säger Jarkko Äikää, Commercial Director, Logicenters Finland.



I linje med Logicenters ambitiösa hållbarhetsmål har de installerat solceller på taket och logistikanläggningen planeras att drivas med geotermisk värme. Utöver detta har Logicenters även miljöcertifierat anläggningarna enligt BREEAM Excellent.

– Det är fantastiskt att vi nu kan flytta in i vår nya anläggning, som färdigställdes trots coronaviruset. Vi är mycket nöjda med smidigheten i både processen och resultatet som kombinerar de tre saker som är viktiga för oss: effektiv logistik, hållbar utveckling och arkitektur av hög kvalitet. Våra nya lokaler i Åbo är skräddarsydda för våra behov och gör det möjligt för oss att fortsätta bedriva vår snabbväxande e-handelsverksamhet så bra som möjligt, säger Teemu Kiiski, grundare och vd för Finnish Design Shop.

